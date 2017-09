Vészhelyzetben minden perc számít

A határmenti régiók együttműködését erősítené az Európai Bizottság (EB) új kezdeményezése. Ebben az uniós finanszírozás is szükséges, de önmagában nem csodaszer - hívja fel a figyelmet írásában Corina Cretu regionális politikáért felelős uniós biztos, aki szerint a határon átnyúló együttműködésben a nemzeti kormányoknak is aktívabb szerepet kell vállalniuk.

Európa azt jelenti, hogy a térség régiói karöltve dolgoznak a közös ügyekért. A határrégiókról szóló bizottsági kezdeményezés az EU területének 40 százalékát és lakosainak harmadát érinti. Ezek a régiók adják az uniós GDP harmadát.

A határon átnyúló tevékenységek több különböző szinten is létfontosságúnak bizonyulnak: a határ menti régiók - így a Meuse-Rajna régió - esete jól példázza, hogy a szoros együttműködés az egyetlen megoldás a bűncselekmények elleni küzdelem területén. Ugyanez igaz a sürgősségi segélyszolgálatok, például a mentőszolgálatok és a tűzoltóságok esetében is: nem nehéz eldönteni, hogy jobb-e belföldi, de távolról érkező segítséget hívni, vagy inkább a közeli, csak a határ másik oldaláról jövő szakemberekhez fordulni.

Az Európai Bizottság több mint 25 éve biztosít forrásokat a határon átnyúló együttműködéshez, és örömmel mondhatom, hogy számos sikertörténet bizonyítja, hogy hasznosan elköltött pénzről van szó. Ilyen a szlovák-magyar határ példája: ott a határon átnyúló projekteknek köszönhetően létrejött egy árvíz-előrejelző rendszer, hiszen az árvíz nem áll meg a határoknál.

Azonban még ennél is többre van szükség. A sürgősségi és mentési szolgáltatásoknál is meg kell szüntetni a határokat, mert vészhelyzetben minden perc számít. Az EB azért mutatja be új kezdeményezését, mert a finanszírozás önmagában nem csodaszer. Szükség van rá - ez kétségtelen -, ugyanakkor a nemzeti kormányoknak is aktívabb szerepet kell vállalniuk a határon átnyúló együttműködésben.

A kezdeményezéssel az EB felhívja a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokat, hogy működjenek együtt a bizottsággal az ilyen, milliók életét megnehezítő akadályok elhárítása érdekében az óvodai ellátás vagy az egyetemek, az egészségügyi szolgáltatások, a bűnüldözés és a munkahelyteremtés területén.

Emiatt javasoljuk egy olyan online fórum létrehozását, amely révén valamennyi fél részt vehet a jogi és adminisztratív kérdések, valamint a lehetséges megoldások megvitatásában. Javaslatot teszünk arra is, hogy az e-kormányzattal kapcsolatos projektekben az uniós dimenzió is jelenjen meg markánsan, a közszolgáltatások határon átnyúló biztosítása érdekében, valamint hogy általában véve a helyi és regionális érdekelt felek gyakrabban találkozzanak és beszéljenek egymással.

Mindezt azért, hogy előmozdítsák a többnyelvűség ügyét a régióban, fellendítsék a határon átnyúló foglalkoztatást, vagy közösen használják az egészségügyi vagy személyszállítási közszolgáltatásokat - ezzel megkönnyítve a régió valamennyi lakosának életét.

A regionális szintű határon átnyúló együttműködés olyan lehetőség, amit még jobban ki kell aknáznunk; én - éppúgy mint kollégáim közül sok más biztos is - meg vagyok győződve erről, és alig várom, hogy részt vehessek az együttműködés fokozásában. Arra kérjük a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak hozzánk e cél érdekében.

Corina Cretu, az EB regionális politikáért felelős biztosa

