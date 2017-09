A Liget-projekt költsége már 250 milliárdnál tart

A 2011-ben meghirdetett, majd 2013-ban törvényben is megerősített Városliget-fejlesztésbe egyre több minden került bele és az építőipari árak is emelkedtek. Ez körülbelül most egy 250 milliárd forintos beruházás – mondta Baán László.

Domokos Erika, 2017. szeptember 1. péntek, 08:24

Most 250 milliárdos a költségvetés, beleértve a Biodomot is (az állatkert egyik fejlesztése - a szerk.), amely fővárosi beruházás, de a Liget Projekt része - fogalmazott Baán László, a Liget-projekt miniszteri biztosa a TV2 egyik műsorában, amit a 24.hu szemlézett.

A biztos szerint 2020-ig megvalósul a parkosítással együtt a Liget-projekt. Idén elindul a park felújítása és az ősz végén megkezdődik a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum építése.

A hír sem igaz, és a minősítés sem igaz - így reagált Baán László a műsorban arra a hírre, hogy a Ligetvédők által végeztetett felmérés szerint az egyik legveszélyesebb azbeszt fajtát találták meg a Petőfi Csarnok bontásánál. Baán erre azt mondta, hogy az épületnél valóban megtalálható az úgynevezett kötött azbeszt, de az egyáltalán nem veszélyes.

