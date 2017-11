Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ahol már havonta érezhetően drágul a lakásbérlet

Az elmúlt két hónapban több százalékkal emelkedtek a lakásbérletek ára Lengyelországban. A varsói és a poznani piacon ez átlag 100 zlotys emelkedést jelent ajánlatonként. Aki ma a fővárosban egy kétszobás lakást bérel, annak ki kell fizetnie érte az országos átlagbért.

Az Otodom.pl portál mint minden hónapban most is nyilvánosságra hozott egy jelentést, amelyben a különböző vajdaságok átlag lakásbérleti díjait sorolják fel - vette át a hírt a gazeta.pl. Ebből az derül ki, hogy a költségek csak Krakkóban és Wroclawban maradtak a szokott szinten. Valamivel kevesebbet kellett fizetni Gdanskban, de a többi lengyel városban áremelkedést észleltek.

A legjobban Varsóban, Poznanban és Lublinban nőtt az ár, ahol 100 zlotyval (7500 forint) többet kell fizetni, mint egy hónappal ezelőtt. Az árak a lakás méretétől függnek. Három kategóriával számolhatunk: a 38 négyzetmétert el nem érő, a 38-60 négyzetméteres, és a 60-90 négyzetméteres lakásokkal. Varsóban a legkisebbért átlag 2184 zlotyt (164 ezer forint), a 60 négyzetméteresért 2991 zlotyt, a 90 négyzetméteresért 4254 zlotyt kellett októberben fizetni.

Ez sok még a lengyel fővárosban is, ahol a legmagasabbak a fizetések Lengyelországban. Az átlagos fővárosi lakos egy garzonlakást is alig tud bérelni, kétszobásról már nem is beszélve.

A szakértők szerint számos oka van a drágulásnak. Először is úgy becsülik, hogy minden harmadik lakást bérbeadás - azaz tőkebefektetés - céljából vesznek meg a tulajdonosaik. Ez azt jelenti, hogy számos új, jó minőségű lakás jelenik meg a piacon, amelyek drágábbak a régebbieknél. Emellett jelentős tényező a külföldiek növekvő keresletének is.

