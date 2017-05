Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az eget ostromolja a magyar cég

Tovább terjeszkedik Lengyelországban a Cordia, amely egyebek mellett egy 18 emeletes lakóház felhúzását tervezi és létre akar hozni egy földbankot. A vállalat jó éveket zár a szomszédos országban.

A Cordia tovább terjeszkedik Lengyelországban - írja a rp.pl. A Cordia Polska Varsóban vásárol egy csaknem 8300 négyzetméteres területet, amelyen egy 18 emeletes, 200 lakásos épületet akar felépíteni. A fejlesztő dolgozik a projekten, az otthonokat már a tervezőasztalról szeretnék eladni. Az építkezés 2018 elején kezdődik, az épületet 2020-ban adják át.

A Cordia Polska bejelentette azt is, hogy stratégiai céljuk egy földbank kialakítása. Olyan területeket akarnak begyűjteni, amelyek segíthetik a cég terjeszkedését a lengyel piacon. A vállalat egyébként egyelőre Lengyelországban Varsóban és Krakkóban működik.

A lengyel ingatlanágazat az utóbbi két évben rekordokat döntött, a Cordia ottani cégének igazgatója reméli, hogy az idei év is jó lesz. Ugyanakkor óvatosak, mert sok megkezdett beruházás van a piacon, amelyek egy részét idén fejezik be a fejlesztők. Emellett az érdekes területek hiányával is számolni kell.