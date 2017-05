Az ingatlanközvetítőt nem pótolják a robotok

Magyarországon az elmúlt években kicsit javult az ingatlanközvetítők általános megítélése, miközben a világon egyre jobban nő a bizalom feléjük. A Duna House ezért is vezette be az új, a felhasználók visszajelzésére építő értékelési rendszerét - mondta el előadásában Szirtes Bernadett, a cég marketingvezetője a Napi.hu által szervezett XI. ingatlankonferenciáján.

Az olyan új webes és applikációs megoldások, mint az Airbnb vagy a Booking.com ugyan egyre népszerűbbek, de az ingatlanértékesítéseknél pótolhatatlan az emberi jelenlét - véli Szirtes, aki szerint a személyes kapcsolat pótolhatatlanságát mutatja, hogy az Egyesült Államok folyamatosan nő az ingatlanközvetítői piac részesedése.

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a technológiai fejlesztésekkel nem kell foglalkoznia a szakmának. Fontos, hogy a hálózat és az új lehetőségeket ötvözzék. A cél így az, hogy az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás színvonalán és az ingatlanos szakma megítélésén javítsanak.

Úgy látja, hogy fontos az, hogy az új megoldásokból átvegyék a hasznos szolgáltatásokat. A Duna House ezért a weboldalán bevezette azt, hogy a közvetítők munkáját értékelhetik az ügyfelek. Már korábban is lehetőség volt erre, de azt csak a cég látta, az adatok nem voltak nyilvánosak. Azáltal, hogy a többi felhasználó számára is láthatók a vélemények, azok is könnyen tájékozódhatnak, akiknek nincs ingatlanvásárlási tapasztalatuk.

Az értékesítőket is motiválhatja az értékelési rendszer: a legjobbaknak kiemelkedési lehetőséget jelent, valamint építő kritikát kaphatnak a munkájukról. Utóbbit a cég is hasznosítani tudja, hogy javíthasson a szolgáltatásain. A jövőben hasonló rendszert vezetnek be a hitelközvetítőknél is.