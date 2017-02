Blöffölt a polgármester? Furcsaságok a nyíregyházi Legoland körül

Vajon mire ad 9,5 milliárdos támogatást a magyar kormány, ha az üzemeltető Merlin Entertainment nem tervezi, hogy Nyíregyházán nyissa meg legújabb Legolandját?

Néhány nappal korábban jelent meg a hír, amely szerint kiemelt turisztikai térséggé nyilvánították a 105 településből álló Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térséget, ahol a kormány 102 milliárdot költhet 49 fejlesztésre uniós és hazai pénzből. A javasolt projektek közé tartozik egy Legoland Discovery Center, vagyis egy Lego játszóház felépítése Nyíregyházán 9,5 milliárd forintos támogatással.

A projekttel kapcsolatban azonban van egy probléma, hívta fel a figyelmet a Privátbankár, a Discovery Centerek működtetését kizárólagosan gyakorló Merlin Entertainment vállalat ugyanis a lap kérdésére azt válaszolta, hogy nem gondolkodik abban, központot nyit Nyíregyházán. Merlin Entertainments currently has no plans on opening a Leloland Discovery Centre in Nyíregyháza - közölte a cég, amelynek hozzájárulása nélkül nem nyithat ilyen játszóház, mivel ők a franchise jogok tulajdonosai.

A lap ezek után megkereste a nyíregyházi önkormányzatot, hogy mégis akkor mi a helyzet, s a válaszukból az derül ki, hogy a semmire kapnak sok pénzt, még nem tárgyaltak a céggel.

...a kormány támogatta azt az elképzelését is a városnak, hogy egy egyedülálló, a tágabb térségben is nagy vonzásképességű attrakciót hozzon létre, így 9,5 milliárdos keretet biztosít arra, hogy komoly tárgyalópartnerként kereshessük meg azt a nemzetközi vállalatcsoportot, amely az építkezéshez és üzemeltetéshez szükséges jogokat birtokolja

- írta a lapnak a helyi önkormányzat.

Pókernyelven szólva tehát a polgármester blöffölt - jegyzi meg a Privatbankar.hu. Kovács Ferenc nyíregyházi polgármester múlt heti Facebook-posztjában már azt írta, "megépítjük Magyarország legkülönlegesebb turisztikai attrakcióját Nyíregyházán 2020-ig".