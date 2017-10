Bő kilencmilliárdból épül meg a szegedi stadion

A Market építi meg az új szegedi sport- és ifjúsági központot, összesen mintegy 9,4 milliárd forintért - olvasható a magyarepitok.hu-n.

Domokos László, 2017. október 6. péntek, 06:40

Új sport- és ifjúsági központot építenek Szegeden, a komplexum központi részét egy 8000 férőhelyes stadion alkotja majd, emellett többek között sportcsarnok és rendezvényközpont is épül a Dorozsmai út (5-ös főút) elején - írta az oldal.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye megbízásából megvalósuló 9,4 milliárd forintos projektet idén júniusban írták ki, a kormány támogatásával valósul meg. A kivitelezést a budapesti Market Építő Zrt. végzi - derül ki az uniós közbeszerzési adatokból.

A beruházást nyolc ütemben valósítják meg, a legjelentősebb során a 8000 férőhelyes stadion és a főépület melléképületeit építik meg. Maga a sportépület nettó 4064 négyzetméteres alapterületen készül el, ebből a kiszolgáló főépületet 4 szinten összesen 3026 négyzetméteren alakítják ki, a lelátók pedig 1216 négyzetméternyi területet foglalnak majd el. A stadion az UEFA osztályozása szerint a 4-es kategória előírásainak felel meg.

Emellett elkészül egy mintegy 2800 négyzetméteres nettó alapterületű fedett rendezvényközpont is, amelyben sportcsarnok és grundfoci pálya is lesz. A három szinten kialakított épületegyüttesben ezen felül öltözők, edzőtermek, valamint orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek is várják a sportolókat. Itt egy 384 fős lelátót alakítanak ki a nézőknek.Kiss-Rigó László megyés püspök korábban elmondta: eredetileg a város új futballstadionjának felépítése volt a terv, ám ez később kibővült. (Még 2015 végén Lázár János kancelláriaminiszter bejelentette: a szegedi Dorozsmai úton megépüljön az új labdarúgó stadion Kiss-Rigó vezetésével, a dél-alföldi erdőgazdaság a szükséges területet rendelkezésre fogja bocsátani. A z akkori bejelentés szerint a stadion 3 milliárd forintból épülhet.) Így most amellett, hogy a Szeged 2011-Grosics Akadémia otthona lesz, közösségi térként is szolgál majd.