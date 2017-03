Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Cannes-i díjeső vár a top fejlesztésekre

Tizenegy ingatlanfejlesztési kategóriában hirdetnek csütörtökön nyertes projektet a Cannes-i MIPIM ingatlankiállításon, a döntősök 44-es listáját európai projektek dominálják. A budapesti Liget-projekt a Best Futura Mega Project kategóriában jutott a négy finalista közé.

A világ minden tájáról neveznek ingatlanfejlesztéseket a Cannes-i MIPIM Awardra, a ingatlanszakmai Oscar-díjra, amelynek idei mezőnyében európai projektek dominálnak, a 11 kategória 4-4, összesen 44 finalistájából 25 projekt európai helyszínen valósul meg. A finalistákra a MIPIM résztvevői szavaznak.

Európai túlsúly jellemzi a legjobb egészségügyi fejlesztések kategória döntőseit: egy angliai gyermekkórház, egy dán és egy svéd pszichiátriai intézmény, valamint egy az Egyesült Államokban felépülő egyetemi gyógyászati központ jutott a 4 közé. Környezetbarát megoldások, megújuló energiák, ökológiai és gazdasági paraméterek által bizonyított fenntarthatóság a projektek fő üzenete.

Két európai, egy marokkói és egy USA-beli komplexum jutott a legjobb 4 közé a hotelek csoportjában. Műemlék épületek és új komplexumok versenyeznek a díjért, a vezérelem pedig a luxus. Párizsban és Amszterdamban műemlékházak felújításával, Marokkóban és Miamiban új építéssel teremtettek luxuskörnyezetet az utazóknak.

A legjobb ipari és logisztikai fejlesztés díjára két belga projekt, egy nulla energiás inkubátorház és egy környezettudatos logisztikai campus, valamint egy svéd és egy dél-koreai ipari központ esélyes.

Török könyvtár, belga irodaház, dán parkolóházzal vegyített rekreációs terület és egy francia irodaház a várományosa a legjobb felújítás kategória díjának. Irodafejlesztési díjra londoni, varsói, shenzeni és római fejlesztések aspirálnak.

A legjobb innovatív zöld épület kategóriában is európai túlsúly jellemző, az egyetlen brazil projekt mellett, ami egy múzeum Rio de Janeiróban, német, londoni és stockholmi épületek alkotják a mezőnyt.

Lakásprojektben is osztanak best of-ot, amelyért most német, cseh, francia és brazil fejlesztések versenyeznek.

Egyedül a legjobb bevásárlóközpont kategóriában szorulnak háttérbe az európai fejlesztések, a hongkongi, a japán és a kínai plázák mellett egy angliai központ maradt versenyben.

Városrehabilitációs best of -ban viszont az Európán kívülieknek nem maradt hely, egy 42 hektáros londoni, vegyes funkciójú városrész mesterterve, a manchesteri csatorna dokkjainak média cityvé alakítása, egy belga ipari műemlékterület életre keltése vegyes funkciójú városrészként, valamint egy amszterdami bevásárló utca és közösségi tér kialakítása között dől el az első hely.

A legjobb jövőbeli projektek csoportjában új típusú közösségi teret létrehozó és valamilyen városi funkcióval ötvöző ausztrál, pakisztáni, kínai és dán fejlesztések jutottak a 4 közé. Ugyanebben a műfajban az egy léptékkel nagyobbaknak külön díjat alapítottak, ez az a bizonyos Best Futura Mega Project Award, amelyben a Liget-projekt is finalista egy japán smart city, egy moszkvai vegyes funkciójú területfejlesztés és egy brazil malom újraélesztés mellett.