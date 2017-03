Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csok - gyorsan alakulhatnak ki kockázatok a lakáshitelpiacon

Február végéig a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) 2015-ös bevezetése óta összesen 40 ezer család kérelmét fogadták be, amelyek összértéke meghaladta a 102 milliárd forintot - mondta Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős államtitkára.

Ugyancsak ez év február végéig 5500 saját célra építkező család igényelt adó-visszatérítési támogatást, összesen 24,6 milliárd forintot, és 4600 három vagy több gyermeket nevelő család igényelt kamattámogatott lakáskölcsönt - ismertette az államtitkár a Portfolio.hu konferenciáján.

Az új lakások finanszírozását segítette az alacsony kamatkörnyezet, tavaly az új lakáshitelek összértéke 29 százalékkal nőtt éves összevetésben, és 13 ezer új lakáscélú kamattámogatott kölcsönszerződést kötöttek, amiben nem csak a csokhoz kapcsolódó lakáscélú kölcsön van benne - írta az MTI.

Idén a béremelések is új lökést adnak a keresletnek, ezért a tárca várakozásai szerint a lakásépítések tovább bővülnek. Arra számítanak, hogy ebben az évben 15-20 ezer között lesz az új lakások száma, 2018-ban pedig 20-25 ezer új lakást vesznek használatba.

A várakozások szerint idén a csok akár 30 százalékkal bővülhet 2016-hoz képest. Tavaly az otthonteremtési kedvezmény és a hozzá kapcsolódó támogatás összesen 148 milliárd forint kiadást jelentett a költségvetésnek, 2017-ben 211 milliárd forint van elkülönítve erre a célra - közölte az államtitkár.

A lakástámogatási rendszer jól működik, ugyanakkor szükség van finomhangolásra, amely érinti az általános forgalmi adót és a csokot is. Folyik a javaslatok kidolgozása - tette hozzá Hornung Ágnes.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a tavalyinál lassabb, de továbbra is dinamikus áremelkedésre számít a lakáspiacon. A többi között a béremelkedés és az gazdasági növekedés is felfelé hajtja az árakat - mondta Fábián Gergely, a jegybank igazgatója. 2017 kulcsév lesz a lakáspiacon, egyebek mellett abból a szempontból is, hogy el lehet-e kerülni az ingatlanpiac túlfűtöttségét.

Az igazgató felidézte: a jelenlegi mintegy 140 ezer, tartósan nem fizető jelzáloghitel-adós 70 százaléka 2007 áprilisa és 2008 októbere között, tehát szűk idősávban vett fel hitelt. Az akkor kölcsönt felvevők közül tízből négy hiteles nem teljesítő lett; gyorsan alakulhatnak ki kockázatok a lakáshitel-piacon - hívta fel a figyelmet.

Fábián Gergely hangsúlyozta: a lakásárak emelkedése számításaik szerint egyelőre összhangban áll a makrogazdaság fundamentumaival.