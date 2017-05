Díjeső hullt a magyar ingatlanfejlesztésekre

Örökségvédelem kategóriában két magyar ingatlanfejlesztés - Váci 1., Várkert Bazár - is első lett a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton. Az ingatlanfejlesztés Oscar-díjaként számon tartott elismeréseket május 26-án a pályázatot kiíró nemzetközi ingatlanszövetség (FIABCI) 68. kongresszusán, Andorra la Vellaban osztották ki - közölte a szövetség magyar tagozata. A Váci 1. kereskedelmi kategóriában is első, de nyert a 4-es metró, az angyalföldi városmegújítás és a Királyegyházi Cementgyár is.

A nemzetközi ingatlanszövetség, a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatának idei fordulóján a magyarországi fejlesztők a nívódíj pályázat történetének legnagyobb sikerét érték el. Örökségvédelem kategóriában a zsűri két első díjat adott ki, mindkettőt magyar fejlesztésnek: a Swietelsky Magyarország Kft. által nevezett Várkert Bazár és a Horizon Development Kft. magántőkéből megújított Váci 1 épülete lettek a kategória győztesei.

A Váci 1 a legjobb kereskedelmi létesítmények nemzetközi rangsorában is elsőként végzett Európában, és a World Silver díjat vehette át. A díj történetében először kapott ugyanazon magyar projekt két kategóriában is ilyen magas elismerést.

A Swietelsky Magyarország Kft. a 4-es metró 10 állomásával is indult, és első díjat nyert közcélú létesítmények kategóriában, ami szintén rekord, hiszen korábban nem fordult elő, hogy egy cég két első díjat nyert volna ugyanabban az évben.

Ipari létesítmények kategóriában a LAFARGE Cement Magyarország Kft. környezetbarát, modern technológiát felvonultató üzeme, a Királyegyházi Cementgyár hozta el az első díjat.

A pályázaton belül az egyik legnehezebb terepen, masterplan kategóriában ezüst díjat nyert a XIII. Kerületi Önkormányzat Angyalföld újjáépítése elnevezésű projektjével. A kerület immár harmadik alkalommal részesült az ingatlanfejlesztők nemzetközi Oscar-díjának számító elismerésben.

A párizsi székhelyű FIABCI 25 éve minden évben megrendezi a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot (FIABCI World Prix d'Excellence), amelyen eddig öt kontinens 34 országának ingatlanfejlesztői szerepeltek eredményesen. A pályázat kizárólagos jogú sajtótámogatója a Wall Street Journal. A nemzetközi zsűriben idén 32 ország 63 szaktekintélye képviselte az ingatlanfejlesztési szakma egy-egy speciális ágazatát.

A bírálat főbb szempontjai között szerepel az ingatlanfejlesztés koncepciója és eredménye, építészeti- és városépítészeti színvonala, a kivitelezés minősége, valamint a megvalósítás időtartama. Emellett értékelik az értékesítés és bérbeadás eredményességét, továbbá a környezetvédelmi szempontokat és az ingatlanfejlesztés társadalmi hasznosságát.

A pályázat jelentőségét felismerve először Brazília és Malajzia, majd Magyarország is meghirdette saját nemzeti fordulóját, amelynek nyertesei jutnak el a nemzetközi megmérettetésre. Mára közel 20 ország rendezi meg hazai versenyét. Az elmúlt 18 évben a magyarországi ingatlanfejlesztők több kategóriában is győzelmet arattak a nemzetközi porondon, illetve nyertek második díjat. Idén, a hagyományoknak megfelelően a FIABCI Magyar Tagozata és a Magyar Ingatlanszövetség által szervezett XVIII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat győztesei vettek részt a nemzetközi pályázaton Magyarországról.