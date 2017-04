Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drágulás és feszítő munkaerőhiány mellett kilőtt az építőipar

Az építőipari termelés jelentős bővülésére számítanak idén a szakértők, a friss KSH adatokat kommentálva akár 20 százalékos növekedést is prognosztizálnak. A kockázatok között a munkaerőhiányt említik, ami a kivitelezési árak drágulását fogja hozni.

Az építőipari termelés a KSH friss adatai szerint februárban 15 százalékkal, az év első két hónapjában pedig közel 17 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A két számjegyű növekedés várható volt az építőipari rendelésállomány korábbi hónapokban látott szintje, valamint az alacsony bázis, azaz a tavalyi alacsony termelési szint miatt - kommentálta az adatokat Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

Februárban a rendelésállomány jelentősen, 117 százalékkal bővült, ez pedig a következő időszakban is muníciót ad a fejlődéshez. A rendelésállomány és a termelés felfutásában már most és a következő hónapokban is szerepet játszanak az uniós forrásokból finanszírozott fejlesztések. A szakember szerint a tervezett építkezések késleltetve, 9-12 hónap alatt lesznek láthatóak a valós termelési adatokban.

Ötödével is nőhet 2017-ben?

Márciusban Németh az első kéthavi növekedéshez hasonló, két számjegyű bővülést vár. Ebben az esetben az ágazat nagyságrendileg 0,3 százalékponttal járulhat hozzá az első negyedéves GDP-növekedéshez. Németh Dávid szerint a jelenlegi kilátások alapján az építőipar növekedése összességében az idén megközelítheti a 20 százalékot.

Tatár Tibor, a Futureal-csoporthoz tartozó Futureal Development Zrt. vezérigazgatója a friss adatok kapcsán azt emelte ki, hogy az építőipari kapacitáshiány esetében nem várható belátható időn belül enyhülés, miután a megkötött új szerződések volumene februárban 43,5 százalékkal meghaladta az előző évit.

Versenyt futnak a kapacitásokért

Ahogyan a lakóingatlanok piacán, az irodaszektorban is éles verseny zajlik mind a kivitelezői kapacitásokért, mind a legjobb helyen lévő telkekért. Az építőipart jellemző munkaerőhiány és a garantált bérminimum emelése számottevő bérnövekedést eredményezett az ágazatban, de drágultak az építőanyagok is - hangsúlyozta a vezérigazgató. Tatár Tibor szerint ezeknek a folyamatoknak még nincs vége, így az idén éves összehasonlításban 15-20 százalékkal nőhetnek a kivitelezési költségek.

Ezek a tényezők az irodabérleti díjak emelkedésének irányába hatnak csakúgy, mint a bérlői kereslet élénkülése. Utóbbit jól jelzi, hogy az üresedési ráta 10 százalék körüli szintre csökkent, ami a válság óta a legalacsonyabb értéknek számít. Az új projektekben ezért a vezérigazgató várakozásai szerint 2017-ben az irodabérleti díjak meghaladják majd a 15 euró/négyzetméter szintet. Az A+ kategóriás irodaházak terén ráadásul jelenleg annyira szűkös a kínálat, hogy az ingatlanok vevői között jelentős verseny alakult ki.

Fordulópont volt a február

Tartja a tempót a szektor, a februárt a várakozásoknak megfelelően jelentős bővüléssel zárta a magyar építőipar - értékelte az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh szerint a február fordulópontot jelentett abból a szempontból, hogy most mindkét építőipari alágazatban, a lakásépítéseket magában foglaló épületépítéseknél és az egyéb építményeknél is növekedés volt. Erre pedig hosszú ideje nem volt példa.

A szerződésállomány alakulása továbbra is emelkedő pályát vetít előre - erősítette meg Balogh is. A lakásépítések terén hónapok óta töretlen a fejlődés, ráadásul az Eurostat adatai Európai Unióban tavaly Magyarországon volt a legerősebb lakásépítési kedv: tavaly 215 százalékkal nőtt a legalább kétlakásos társasházakra kiadott engedélyek száma, ami sokszorosa a 13 százalékos növekedést mutató uniós átlagnak. Az ingatlan.com előrejelzése szerint az idén folytatódhat az építőipar bővülése, azonban a munkaerőhiány befolyásolhatja a növekedés ütemét.