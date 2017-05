Dübörög az építőipar - csak az ország nagy része kimarad belőle

Idén az első negyedévben megkezdett építőipari munkák összértéke megduplázódott, elérte a 458,4 milliárd forintot. Az első negyedéves új beruházások értéke közelíti a 2016-os teljes második féléves eredményt - derül ki a legfrissebb EBI Építésaktivitási Jelentéséből. Az ínséges időkben leépített építőipari kapacitásokért most több szektor is versenyez.

Szepesi Anita, 2017. május 15. hétfő, 12:59

Ajánlom

A magasépítés jelentős növekedésben nagy szerepet játszott a lakásépítési beruházások felfutása, illetve egyes kiemelt infrastrukturális projektek valamint stadion-fejlesztések - összegzi az adatokat a jelentés.

A magasépítési projektek összértéke 16 százalékkal növekedett a tavalyi év azonos időszakához képest. Bár több szegmensben is visszaesést regisztráltak, az új lakásépítési beruházások volumene 2016 első három hónapjához képest 150 százalékkal emelkedett, így összesen 82 milliárd forint értékben indultak el projektek az idei év első három hónapjában.

Nem csak a lakásépítések kötnek le sok kapacitást az építőiparban, a szintén felszálló ágban lévő irodapiacon is számos épület felhúzása vagy felújítása vette kezdetét, itt azonban az építési volumen megugrása már a tavaly is érzékelhető volt.

Szárnyal az irodaépítés

Idén az első három hónapban 53 projekt indult el, ami ugyan kevesebb mint az egy évvel korábbi első negyedévi 88 beruházás, az idei megrendelések azonban jóval nagyobbak, várhatóan csaknem 36 milliárd forintból valósulhatnak meg, szemben a tavalyi 28 milliárd forintnyi irodapiaci beruházással.

A magasépítések terén a harmadik legjelentősebb szegmensnek számító ipari épületek és raktárak esetében ugyanakkor elmaradt az élénkülés, 2007 óta először haladta meg az új irodapiaci kivitelezési munkák volumene az ipari épületek és raktárak elkezdett beruházásainak 28,5 milliárd forintos értékét.

Az építőipari megrendelések növekedésében a legnagyobb szerepe a mélyépítési beruházások felfutásának volt. Az év első 3 hónapjában 254,6 milliárd forintra duzzadt az elkezdett beruházások állománya, míg a tavalyi év azonos időszakában körülbelül ennek ötöde volt az induló projektek összértéke. A jelentős bővülésben egy-két kiemelt beruházás elindulása játszotta elsősorban a nagy szerepet: megkezdődött a Puskás Stadion fejlesztése, a vasútfejlesztések között pedig elindult a Kelenföld-Százhalombatta vasútvonal építése.

Dömping Budapest

A területi különbség most óriási, a beruházások 75 százaléka a Közép-Magyarország régióban kezdődött el, s itt volt a legnagyobb - négyszeres - növekedés 2016 azonos időszakához képest. Az év első három hónapjában a főváros környékén több beruházás indult, mint 2012 és 2015 között az egyes években összesen, illetve az indított beruházások volumene a tavalyi év teljes volumenének 60 százalékát is meghaladta. Ebben azonban szerepet játszott, hogy a már említett nagy beruházások is Közép-Magyarországon indultak el.

Egyre nagyobb lakásprojektek indulnak

A lakásépítési piacon a tavaly év eleji áfacsökkentést követő tervezési hullám után az elképzelések jelentős része kivitelezési fázisba lépett. Nőtt az elkezdett projektek nagysága, csökkenő projektszám mellett ugyanis emelkedett az összérték.

Az idei első negyedévben 93 lakásépítési projekt indult, az új építések illetve a nagy értékű felújítások összesen közel 82 milliárd forintból valósulhatnak meg. 2016 eleje óta összesen közel 560 négy lakásosnál nagyobb lakásépítési vagy felújítási projekt indulhatott el, melyből 411-et az új építések tettek ki. A befejezett projektek volumene is növekszik ugyan, de még nagyon sok építkezés folyamatban van.

A lakásprojektek jelentős része a közép-magyarországi régióban indult, 2016-ban a terület részesedése 57 százalékos volt, 2017 első három hónapjában pedig tovább nőtt a különbség az ország egyes részeit illetően. A legkisebb volumen az Észak-Magyarország régiót jellemezte 2016-ban és 2017 első negyedévében is.

Dübörög a stadionépítés

Jelentős tétellé léptek elő a sportberuházások az építőipari megrendelések között. Csak a Puskás stadion 140 milliárd forinttal növelte a megkezdett beruházások összértékét az idei első negyedévben. Szintén az első negyedévben kezdődött meg az Illovszky Rudolf Stadion építése valamint a Magyar Futball Akadémia Centrum felhúzása is, melyek összértéke meghaladja a 16 milliárd forintot. A 2015 óta megkezdett jelentősebb sport és szabadidős projektek összértéke 261,5 milliárd forintot tett vagy tesz ki, vagyis az összes új kivitelezési munka 8,5 százalékát.

Korábban, 2012 és 2015 között számos kórházi rekonstrukció vagy építés zajlott, a legtöbb projekt 2015-ben fejeződött be. Majd 2016-ban már jóval kisebb volumenben indultak el fejlesztések, illetve a befejezett projektek összértéke is csökkent. Az idei év első negyedévében ugyan valamivel magasabb volt az elkezdett építések volumene, de a 2014 - 2015 negyedéveit jellemző összegektől messze elmaradt, és ugyancsak ez jellemzi a befejezett projekteket is. Összesen 4,7 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat, melyből azonban a SOTE Korányi Projekt Központi Betegellátó mintegy 4 milliárd forintot tett ki. A jelenleg is folyó legnagyobb egészségügyi beruházás a Duna Medical Center építése, mely 7,75 milliárd forintból valósulhat meg, és átadása jövőre várható.

A cikk témájával bővebben foglalkozik a május 16-ai ingatlankonferencia: