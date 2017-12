Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy fejlesztés, ami átrajzolta az óbudai hegyoldalt

Már jóval a jelenlegi lakáspiaci boom kitörése előtt nagy várakozások fűződtek az óbudai hegyoldal felértékelődéséhez, a várható infrastrukturális fejlesztések, átminősítések a budapesti ingatlanpiac egyik legígéretesebb térségévé tették a területet. A dinamikus fejlődés nem is maradt el, a térség legnagyobb fejlesztése, a Harsánylejtő Kertváros projekt is új fázisba lépett, a telekalakítás után immár lakásokat is épít a fejlesztő BIF Nyrt.

Az utóbbi 10 évben beépült az óbudai hegyoldal, a Szépvölgyi úttól északra fekvő jó adottságú telkek eltűntek, ahhoz is szerencse kell, hogy lebontandó házzal rendelkező ingatlant találjon a kereső - állítják a környéket jól ismerő ingatlanszakértők. Budapest egyik

legdrágább környékének, a II. és a III. kerület határának tőszomszédságában lévő térség - Mátyáshegy, Remetehegy, Táborhegy, Testvérhegy - árai gyorsan emelkednének, ha lenne érdemi kínálat, csakhogy a foghíjtelek lényegében eltűntek.

Nem véletlen, hogy a testvérhegyi Harsánylejtő friss parcellázásai olyan kapósak, hiszen a környéken lényegében minden telket felszív a piac - véli Papp Nándor, az Otthon Centrum harmadik kerületi szakértője.



Egyedülálló

A környék presztízsének növekedéséhez, az óbudai hegyoldal képének átrajzolásához jelentős mértékben járult hozzá a Testvérhegy legnagyobb fejlesztési projektje, a BIF Nyrt. 39 hektáros beruházása. A több éves múltra visszatekintő Harsánylejtő Kertváros projekt első ütemében 88 építési telket parcellázott fel a fejlesztő, kiépítette a teljes közműhálózatot, aszfaltozott úthálózattal és közvilágítással látta el a területet, mindezzel totálisan átalakította a környezetet.

A hangulatos, rendezett, esztétikus közegben folyamatosan nőnek ki a földből a lakásépítő vállalkozások és magánemberek színvonalas épületei, az első fázis telkei mára 90 százalékban beépültek, részben exkluzív luxusházakkal.

A projekt folytatásaként, a Kocsis Sándor utcán a Hármashatárhegy irányában haladva további 65 telket alakítottak ki, melyek családi- és ikerház, valamint nagyobb 4-6 lakásos társasház építésére alkalmasak. A terület 20 százalékos beépíthetősége tágas, szellős, klasszikus kertvárosi helyszínt kínál az építkezőknek, igazi kuriózumként a környék szűkös telekkínálatára való tekintettel.

Jól beépíthető, kényelmes telkekből ugyanis nagy a hiány az óbudai hegyoldalon, ahol az árak nagyjából a II. kerület külső részeinek szintjével egyeznek meg, lassan csökkenve a Szépvölgyi úttól távolodva.

Míg a kerület határát jelentő Szépvölgyi út mentén 100 milliós telekárakról is hallani, egy kellemes adottságú, jól beépíthető 1000 négyzetméteres ingatlan ára a Táborhegyen 70-80 millió, a Testvérhegyen 55 - 70 millió forint körüli. Nem csoda, hogy a Harsánylejtő Kertváros parkosított, teljes infrastruktúrával ellátott, ezer négyzetméter körüli, 60 milliós építési telkeit gyorsan elkapkodták, jelenleg már csak a 4-6 lakásos társasházak építésére alkalmas telkek elérhetők el, melyet kifejezetten a prémium vevőkört kereső lakásépítő vállalkozásoknak ajánlanak.

A környék folyamatos felértékelődésének jele az is, hogy a mindössze 3 százalékos beépítést engedélyező Csúcshegyen is eléri a telekár a 40-50 millió forintot, s nincs ennél olcsóbb ingatlan az Aranyhegyen sem, amelyet a csatornázást követően fedeztek fel a társasházépítők.



Kilőttek a lakásárak is

A telekpiaci árak mellett a környék lakásárai is kilőttek, ráadásul alig van némi különbség az új és a használt lakások ára között. Az új lakások árazása Papp Nándor tapasztalatai szerint a műszaki feltételtől függően 6-800 ezer forint között mozog négyzetméterenként.

Klasszikus, családi házas és néhány lakásos társasházakkal, ikerházakkal beépülő kertvárosi részekre, és sűrűbb beépítésű, lakóparkfejlesztésekre is van példa a dinamikusan fejlődő Testvérhegyen, a Harsánylejtő Kertváros legújabb ütemében például kis lakásszámú társasházakat épít a környék legnagyobb fejlesztésnek tulajdonosa.

A belváros közeli, mégis zöldövezeti, tágas életteret kínáló projekt 50-90 négyzetméteres lakásait 660-680 ezer forintért kínálják.

A környék használt lakáspiacán százmillió forint alatt szinte nincs megfelelő családi ház, az elöregedett, korszerűtlen, túl nagy, 4-500 négyzetméter alapterületű házakért 150-200 milliót szeretnének kapni a tulajdonosok, ami jellemzően irreális elvárás. Az új kínálat tömeges piacra lépésével csillapodhat a drágulás, Papp azonban árcsökkenésre egyáltalán nem számít, hiszen a magyar lakáspiac árszintje még mindig jóval és indokolatlanul a környező országok árai alatt marad. A belváros közeli, zöldövezeti, budai ingatlanok ára pedig évtizedek óta töretlenül növekedik, ebben nem csak az itt lakók nem csalódtak még, de a befektetők tapasztalatai is ezt igazolják.

A cikk megjelenését a BIF Nyrt. támogatta.