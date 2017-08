Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy nem szexi munkahelyet is fel lehet tölteni - mutatjuk hogyan

Alig 10 éve kétszer akkora volt a lakásépítési piac, mint most, az építőanyag-ellátás mégsem okozott gondot, ettől tehát most sem kell félni - mondta a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnöke. Vidor Győző az építőipari munkaerőhiányra is tudott megoldást.

A válság nyomán a magyar építőipar nagyobbat zuhant, mint a régiós szomszédoknál, miután a hazai piacot főként hitelekkel futtatták fel, míg a többi országban nagyobb önerőt vártak el az építtetőktől. A cseh vagy a román piac a felére esett vissza, a magyar viszont a hatodára. A gödörből még mindig nem lábalt ki teljesen az ágazat, egyelőre nem értük el a 2008-as szintet - mondta az InfoRádiónak a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség elnöke.

Az idénre tervezett 15-17 ezer lakás a 2008-as szint felét sem éri el, így nincs miért tartani építőanyag-hiánytól - hangsúlyozta a szakértő. Az egy főre jutó lakásépítések számában Magyarország egyelőre az utolsó előtti helyen áll a térségben.

A szektort sújtó munkaerőhiányról Vidor elmondta, a visszaesés miatt munka nélkül maradtak közül azok, aki beszélnek idegen nyelveket, Nyugat-Európában találták meg a számításukat, őket nehéz visszahozni. A megfelelő képzés sem egyszerű kérdés, mert ma már az építőipar nem szexi, nem vonzó - fogalmazott a szakember.

Ha a szakmának újra lesz becsülete, ha jól lehet keresni ezzel a munkával, és bejelentett státuszt kapnak a munkások, újra megjelennek majd a szakmunkástanulók is, de ez egy lassú folyamat. Addig is a gépesített, egyszerűsített technológiák felé való elmozdulás hozhat megoldást Vidor szerint.

Fotó: Pixabay.com

