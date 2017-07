Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre többe kerül az építkezés

Egyes építőanyagok forgalma 20-30 százalékkal is nőtt az első félévben a tavalyi év azonos időszakához képest - tájékoztatta a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ) az MTI-t.

Az építőanyagok idei árnövekedése jellemzően 5-8 százalék körüli, vagyis lényegesen kevesebb, mint amennyivel a gyártóknál nőttek a bérek, illetve emelkedett egyes alap- és nyersanyagok beszerzési ára - mondta Vidor Győző, a szervezet elnöke.

Az égetett kerámia téglák forgalma 25-30 százalékkal bővült az év első hat hónapjában az egy évvel ezelőttihez képest. A szövetség közleménye szerint téglából nincs hiány, a gyártók szükség esetén belső gyártói importtal, társvállalatokon keresztül kezelik a keresletet, és a kapacitások bővítésére is van lehetőség, ha azt a kereslet tartósan indokolja.

Az égetett cserép termékek piacán 8-10 százalékos volt a növekedés, de ez az épülő projektek műszaki készültségétől függően tovább nőhet a MÉASZ szerint. A fehér falazati termékeknél (pórusbeton-, illetve mészhomok tégla) mintegy 20 százalékkal nőtt a kereslet, ezekből sincs hiány, a kapacitások elegendőek.

A polisztirol (EPS) alapú hőszigetelők iránt jelentősen, szegmensenként 30-50 százalékkal nőtt a kereslet. A magyar gyártók polisztirolból teljesen el tudják látni a hazai piacot, és fel vannak készülve az őszi szezon megnövekedett igényeire is - közölte a MÉASZ.

A poliuretán (PUR/PIR) termékek előállításához a multinacionális alapanyaggyártók gyártási nehézségei miatt nincs elég alapanyag, emiatt ezeknél a szigetelőanyagoknál most 4-6 héttel hosszabb a szállítási határidő és a hiány áremelkedést is okoz a piacon - tették hozzá. A szálas szigetelőanyagoknál 20-25 százalékkal nőtt a kereslet az első félévben, ebben a családi házas beruházások és a kereskedelmi-ipari fejlesztések is szerepet játszanak.

A vakolat- és építőkémiai termékeknél 20-30 százalék közötti növekedést tapasztaltak a tavalyi azonos időszakhoz képest.

A piaci jelzések alapján jelenleg jelentős hiány van acéllemez radiátorokból, ennek oka elsősorban a D-ÉG radiátorgyártás idei leállítása. Emellett az acéltermékek az acél világpiaci árának évek óta tartó emelkedése miatt 4-8 százalékkal drágultak.

A MÉASZ szerint a homlokzati nyílászárók piacán a nyár folyamán is kitart az év eleji lendület, 17-20 százalékos növekedés várható az előző évhez képest. A hazai nyílászáró-szektorban a géppark felújítása 70-80 százalékban befejeződött, így nincs mennyiségi és minőségi probléma. A nyílászárók legtöbbször megrendelésre készülnek maximum 4-5 hetes átfutással, vagyis nincs készletezés. A profil- és vasalatköltségek, az üvegárak, valamint a munkabérek növekedése összességében 5-10 százalékos drágulást jelentett az idén a végtermékek árában, további változásokkal azonban a gyártók nem számolnak - tette hozzá az építőanyag szövetség.

A MÉASZ elnöke szerint a beruházók egyre tudatosabban választanak termékeket. Ezzel együtt az építési beruházások gyakran 3-6 hónapot csúsznak, leginkább a szakipari kivitelezők hiánya miatt.