Elkészült a legújabb magyar focistadion

Befejeződött Szombathelyen a Haladás Sportkomplexum építési munkálata. A létesítmény műszaki átadás-átvételi folyamata rendben lezajlott, a hivatalos nyitóünnepséget november 8-án tartják - adta hírül az egyesület.

Domokos László, 2017. október 14. szombat, 14:45

Befejeződött a Haladás Sportkomplexum építési munkálata Szombathelyen. A létesítmény műszaki átadás-átvételi folyamata rendben lezajlott, jelenleg garanciális és utójavítási munkákat végez a kivitelező. A létesítmény hivatalos átadási ünnepsége november 8-án lesz a Rohonci úti sportkomplexum stadion épületrészében - olvasható a haladas.hu-n.

Az ünnepségre 1200-3500 forint között lehet majd jegyet váltani, a tervek szerint október 24-től - írta a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.

A 2015. eleji bejelentés szerint a Haladás-stadion és sportkomplexum 9,6 milliárd forint állami támogatásból épült, az akkori határidő 2016 vége volt.

A sportkomplexum belsejében két kézilabdapálya méretű területet egyszerre lehet majd használni, az egyikhez egy 500 fős lelátót is építenek. Hangsúlyozta: a tömegsport, az utánpótlás képviselői is igénybe vehetik a többfunkciós épületet, amelyben több kondicionáló terem, külön futófolyosó, számos öltöző, kiszolgáló helyiség és raktár is létesül. A labdarúgóstadion 9-10 ezer fő befogadására lesz alkalmas, így teljesíti az UEFA 4-es előírásokat.

