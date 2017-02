Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez vár az magyar húzóágazatra - friss elemzés érkezett

Negyedik hónapja folyamatosan javulnak az építőipari kilátások: az ágazat bizalmi indexe februárban 3 ponttal emelkedve 28 havi csúcsára jutott. A magasépítő cégek kilátásai enyhébben, a mélyépítőké határozottan derűlátóbbá váltak - derül ki a GKI legújabb építőipari felméréséből.

Az építőipari cégek kilátásait egyetlen számba bizalmi indexet a rendelésállomány megítélése valamint a foglalkoztatott létszám várható alakulására vonatkozó várakozások alapján számítja a GKI. A mutató februárban 28 havi csúcsra emelkedett az újabb 3 pontos növekedés eredményeként.

Az elmúlt három hónap termelési helyzetének megítélése februárban az előző hónaphoz képest valamelyest javult - a szezonálisan kiigazított adatok alapján. Így e mutató értéke 20 havi csúcsra jutott. Ugyanakkor a nyers, azaz a szezonálisan nem kiigazított adatok némi romlást jeleznek: februárban a cégek 14 százaléka számolt be növekvő, 27 százaléka csökkenő termelésről, míg januárban 21 százalékuk jelzett növekedést, 29 százalékuk csökkenést. A magasépítő cégek helyzetértékelése februárban tovább javult, a mélyépítőké viszont kissé negatívan korrigált. A kisebb, azaz az 51 fő alatt foglalkoztató cégek kevésbé voltak elégedettek, mint a közepes és a nagyobb vállalatok.

Szezonálisan kiigazított építőipari bizalmi index 2014-2017

GKI



Egy évvel ezelőtt az elmúlt időszaki termeléssel kapcsolatban a jelenlegitől érdemben elmaradó elégedettséget mért a GKI: 2016 februárjában a cégek 11 százalékra növekvő, 35 százaléka csökkenő termelésről tudósított.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján februárban érezhetően javult a rendelésállományok értékelése. Ebből a szempontból az év második hava már a negyedik egymás után javulást hozó hónapja volt, így e mutató értéke 26 havi csúcsra jutott. A szezonálisan nem kiigazított adatok is némi kedvező változást jeleznek: februárban a válaszadó vállalkozások 17 százaléka számolt be magas, 34 százalékuk pedig alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány januárban 14 és 37 százalék, egy évvel ezelőtt 12 illetve 49 százalék volt. Idén februárban a magasépítő cégek értékelése enyhén, a mélyépítőké határozottan javult. A kisvállalatok e téren is az átlagosnál elégedetlenebbek.

Az elmúlt 3 hónap termelési értékének megítélése (szezonálisan kiigazított adatok)

GKI



Februárban érdemben javultak a foglalkoztatási várakozások is a szezonálisan kiigazított adatok alapján, az előző hónaphoz képest. A nyers adatok is pozitív változást jeleznek. Létszámbővítésre a válaszadó cégek 24 százaléka, csökkentésre 9 százalékuk készül. Januárban ugyanez a két arány rendre 19 és 13 százalék volt. Ebben a hónapban a magasépítők és a mélyépítők kilátásai egyaránt javultak.

Az egy évvel ezelőtti a foglalkoztatási tervek a jelenleginél kevésbé tükröztek derűlátást, 2016 februárjában a létszám bővítésére a válaszadók 21, annak csökkentésére 16 százalékuk számított.

Rendelésállományok értékelése szezonálisan kiigazítva

GKI

Míg decemberben és januárban nagyot ugrottak az áremelési várakozások, februárban kisebb korrekcióra került sor a szezonálisan kiigazított adatok szerint. A válaszadók többsége, 64 százaléka azonban a közeljövőben stagnáló árakat vár. Áremelést tervez a cégek 32, csökkentést 4 százalékuk. Ugyanez a két arány januárban 37 és 3, tavaly februárban 15 és 6 százalék volt.

Ágazati gondok rangsorban

Továbbra is a munkaerőhiány a hazai építőipar legégetőbb gondja. A kereslethiány, a vevői fizetések lazasága, a bizonytalan gazdálkodási környezet illetve a kiszámíthatatlan állami magatartás minden negyedik cégnek okoz gondokat a GKI felmérése szerint.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásainak megítélése az építőipari termelők körében februárban az előző hónaphoz képest nagyon enyhén romlott a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A nyers, azaz szezonálisan kiigazítatlan adatok is kedvezőtlen változást jeleznek: a derű- és borúlátók aránya februárban 19 és 17 százalék, míg januárban 22-15 százalék volt.