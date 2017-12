Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Felhőkarcolót építenek az MNB-alapítványok

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az MNB-alapítványok vagyonkezelőjének Váci úti irodaház építését - írta a Zoom.hu.

Az MNB alapítványainak vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. tavaly jelentette be, hogy 17 milliárd forintért megvette a volt Csavargyár területét a budapesti Váci úton.

Tavaly szeptemberben azonban az nem hangzott el - írja a Zoom.hu -, hogy a Váci úton egy 90 méter magas toronyház is megépül a beruházás részeként - ez abból a műszaki dokumentációból derült ki, amelyet a Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) módosításához nyújtottak be. (Csúcsra járatják vagy tönkreteszik a Váci utat?) A projekt neve City 2020 üzleti negyed lesz. (Összehasonlításképpen a Parlament és a Bazilika is 96 méter magas - a szerk.)

A magyar kormány csütörtöki határozatában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította "a Budapest XIII. kerület, Váci út 160-168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket" - írta a portál. Ez főként rövidebb eljárási határidőket jelent.

A kép illusztráció, forrás: StockSnap.