Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos hírek, amiket tudnia kell az olimpiáról

Magára hagyott, szétrohadó létesítményekről tudósít fél évvel a riói olimpia után a Guardian képriportja. Egy másik elemzés a budapesti játékok megvalósíthatósági tanulmányában szereplő számok és azok értelmezése között feszülő ellentmondásokra hívja fel a figyelmet, kiszámolva, hogy a magyar GDP 30 százalékára rúghat az olimpia megrendezésével keletkező költségvetési hiány.

Párizs és Los Angeles mellett Budapest is pályázik a 2024-es olimpia megrendezésére. A Guardian képriportja, azt mutatja be, mi történt fél év alatt a múlt nyári riói játékok helyszínén. Az összeállítást az mno.hu szúrta ki.

A Magyar Narancs szerzője pedig valós számadatokon nyugvó aprólékos számítások után arra jutott, hogy a budapesti olimpia megrendezése menthetetlen gazdasági katasztrófahelyzetbe sodorná Magyarországot.

A PricewaterhouseCoopers (PwC) közel 1400 oldalas megvalósíthatósági tanulmánya szerint 2015-ös árakon számolva az olimpia költsége 774 milliárd forint, az ún. gazdasági bevétele pedig 2984 milliárd forint. A lap szerzője ezzel szemben másként értelmezi a PwC adatait és azt állítja, hogy az olimpia várható költsége reálisan 12 000 (azaz tizenkétezer) milliárd, a bevétele pedig 1000 milliárd forint körül lehet.

Számításai pontos kifejtése után a közgazdász szerző azt is kiemeli, hogy miután a költségek több mint 99 százalékát az állam állja, és a bevételek is az állami költségvetésbe folynak be, a 11 000 milliárdos hiány az állami költségvetés hiánya, tehát a mi közös pénzünk. Ez a jelenlegi éves GDP-nek mintegy 30 százaléka.

További részletek a számításokról itt olvashatók.