Horrorárak a pesti belvárosban - ilyen még nem volt

Soha nem látott magasságokba emelkednek a pesti belváros lakásárai. A város szívének tekinthető Szervita tér környékén épülő két épületben hárommillió forint fölé is kúszott a négyzetméterár. Kereslet úgy tűnik ilyen áron is van, ám a kínálat több mint szűkös.

Szakonyi Péter, 2017. október 8. vasárnap, 19:07

Ajánlom

Hárommillió forintos négyzetméteráron is van érdeklődő, sőt már vevő is a pesti belváros szívében most épülő két épület lakásaira. A hosszú hányattatás és sokszori átépítést megért, megújuló Szervita téren a Horizon Development Kft. és a Biggeorge Property Zrt. is nekifogott egy-egy épület kivitelezésének.

Az előbbi - amelynek fő tulajdonosa és vezetője, Kovács Attila a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb kiadványban 7,5 milliárd forint becsült vagyonnal a 100. helyen szerepel - a téren levő lepusztult irodaházat és parkolóházat alakítja át az elkövetkezendő két évben. Az épületet évekkel ezelőtt a Váci utca 1. - volt tőzsdepalota - patinás épülettel együtt vették meg a csődbe ment Orco Property Group ingatlanfejlesztő cég felszámolása során.

Az épület neve Szervita Square Building lesz. A beruházó cég ugyan nem kívánt lapunknak részletes információt adni a projektről, annyi azonban egyértelműnek látszik, hogy az öt föld alatti szint és hét emelet együttes területe 15 ezer négyzetméter, ahová irodákat és üzleteket terveztek. A legfelső szinteken, összesen 3000 négyzetméteren viszont luxus lakóingatlanokat alakítanak ki. Itt kerül lakások négyzetmétere 3 millió forintba - sőt értesüléseink szerint a tetőtéri terasszal ellátott loft lakások ára még ezt is felülmúlja majd.

A magyar vevők számára horrorisztikusnak tekinthető árak külföldi szemmel egyáltalán nem tekinthetők magasnak, hiszen Bécs vagy Prága belvárosában még ennél is magasabb négyzetméterárakon lehet lakást venni, az érdekes az, hogy immár Budapesten is van kereslet az ilyen presztízsingatlanokra.

Új építésű, belvárosi luxuslakásból hiány van - erősítette meg kérdésünkre Nagygyörgy Tibor. A másik épület kivitelezését végző Biggeorge tulajdonosa, kérdésünkre megerősítette, hogy a Szervita téri templom melletti, egykori Matáv székház lakásainak négyzetméter ára is meghaladja majd az 1,5 millió forintot. Megítélése szerint ez az ár a lokációt és a magas minőségi színvonalat valamint a házban elérhető szolgáltatásokat tekintve egyáltalán nem tekinthető magasnak - főleg ha ezt a környező fővárosok áraival vetjük össze.

Külföldiek és hazatelepülő magyarok érdeklődnek

Az Emerald Residence névre keresztelt projekt különlegessége, hogy a Petőfi Sándor utca felőli részen lakások, míg a Városház utca felé néző részen egy butikhotel épül majd. Az előbbiben 88 lakás az utóbbiban több mint 100 szoba lesz található. Az épületet, amelyben -évtizedeken át a Belvárosi Távbeszélő Központ működött - a Biggeorge versenytárgyalás során vette meg - értesüléseink szerint 2-3 milliárd forint körüli áron- az Magyar Telekomtól. A német távközlési cég hazai leánya a felújítás után is bérlő marad az épületben.

Nagygyörgy Tibor kérdésünkre elmondta, hogy a lakásai iránt nagy az érdeklődés. Főleg hazatelepülni vagy itt lakást fenntartani kívánó magyarok és külföldi befektetők akarnak így belvárosi ingatlant venni. Számukra még az 1,5 millió feletti ár sem számít magasnak. Nemzetközi példák alapján a külföldiek talán a magyaroknál is jobban látják azt, hogy milyen kedvező befektetési lehetőség rejlik a belvárosi lakásprojektekben.

A pesti "legbelváros" kiaknázatlan lehetősége a korábban Main Street néven futó beruházás is. A milliárdos Csipak Péterhez köthető és több háztömböt is érintő beruházás a 2009-es válság óta egy helyben topog. Az érdekeltségébe tartozó Immobilia Zrt. ingatlanfejlesztő akkor még bemutatta a Zeppelin-háznak nevezett fejlesztés részleteit, de azóta nincs hír arról, hogy mi lesz a Bécsi utcában és Petőfi Sándor utcában található - jelenleg részben üres - épületek sorsa.

(A nyitókép forrása: Biggeorge)