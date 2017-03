Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hotelt építenek a pannonhalmi bencések

Százszobás, "négy csillag superior" kategóriájú, spa-részleget is magába foglaló hotel tervezésére adott megbízást a Pannonhalmi Területi Egyházmegye - tudta meg az Index. Arról nincs hír, mennyi pénzből épülhet meg a beruházás. Decemberben 5,1 milliárdos fejlesztési támogatást kaptak a bencések.

Az Utazás2017 kiállításra már készült egy információs anyag a százszobás létesítményről, amelyről azt írták, "turisztikai fejlesztéseink ékköve lesz a városközpontban található Apátsági Múzeum és Galéria épületegyüttesének továbbépítése. Apátsági hotelünk egy nemzetközi szállodalánc tagjaként az üzleti vendégkör mellett reményeink szerint szabadidős vendégeinket is kiszolgálja majd" - olvasható a portál cikkében.

Az Index felidézi, az önkormányzat évek óta hiába pórbált pénzt szerzeni egy a termálvízre alapozó szálloda építésére, eddig nem jártak sikerrel, pedig szakvéleményük is volt, mely szerint bár az ország eléggé telített termálfürdőkkel, a pannonhalmi adottságok annyira kedvezőek, hogy van létjogosultsága egy termálfürdőnek.

A város el is készítette a Pannonhalma Termálprojekt Megvalósíthatósági Tanulmányt, és beruházókkal is tárgyalt. A Ramada Resort névre keresztelt projekt - bár az önkormányzat honlapján fenn van még - mégis gyakorlatilag bedőlt. Uniós forrásra is hiába pályáztak.

