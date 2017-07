Így orvosolná a kormány a munkaerőhiányt

A kormány 263 millió forint vissza nem térítendő támogatást ad Mórahalom önkormányzatának, hogy munkásszállót építsenek - adta hírül a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Szász Péter, 2017. július 24. hétfő, 15:20

A beruházás célja, hogy a térség munkaerő-kereslete és kínálata találkozzon, mivel a teljes foglalkoztatottság csak a munkaerő-mobilitás növelésével érhető el.

A döntéssel a dél-alföldi város kezdheti meg elsőként a 94 fő elszállásolására alkalmas munkásszálló építését a kormány programja keretében. A teljes beruházás összköltsége 441 millió forint, melyhez 263 millió forinttal járul hozzá a kormányzat.

A munkásszállások építésére, illetve munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlanok felújítására, önkormányzatok vagy önkormányzati társulások nyújthatnak be kérelmet. A juttatás részben vagy egészben visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő formában nyújtható, a beruházási költségek legalább negyven százalékát az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania.

A munkásszállást az önkormányzatnak a beruházás befejezésétől számított legalább tíz évig fenn kell tartania, a kérelmek 2017. szeptember 30-ig nyújthatók be a helyi kormányhivatalhoz. A munkásszállók építésére, illetve felújítására rendelkezésre álló 9 milliárd forintból 18 munkásszálló is kialakítható, amelyekben 4000 munkavállalót is el tudnak majd helyezni.

(Címlapkép: MTI Fotó/Bruzák Noémi)

