Ingatlanbefektetésben gondolkodik? Így számoljon!

Lassuló mértékben, de továbbra emelkednek idén az ingatlanárak. Noha az áremelkedés és a bérleti díjak stagnálása miatt a korábbinál kisebb bérleti hozam várható a lakáskiadási piacon, beszállni még mindig megéri. Ingázókra, egyetemistákra, munkásokra és nyaralókra érdemes építeni a lakáskiadás-üzletet - olvasható az OTP Ingatlanpont legújabb elemzésében.

A nyugati határ mellett az ausztriai vendégmunkások keresletére alapozva szinte minden lakást ki lehet adni. Az átlagos kétszobás panellakásokat a frekventált Sopronban kb. 14 millió forintért lehet megvásárolni, Szombathelyen és Mosonmagyaróváron kissé olcsóbban, ezek a bérleti piacon havi 90-100 ezer forintért adhatók ki.

Az OTP ingatlanpont adatai alapján egy kisebb garzonért is elkérnek havi 70 ezret, bár ennek a lakástípusnak arányosan magasabb a beszerzési ára is (12-13 millió forint). Az újépítésű lakás bérleti díja havi 120-140 ezer forint is lehet. Amire érdemes figyelni: az ingázóknak létfontosságú a parkolási lehetőség, vagy a saját garázs.

Jó lehetőség az iparvárosi lakáskiadás is: Győr és vonzáskörzete például a munkalehetőségek miatt ideális célpontja a bérlőknek. Az olcsóbb, 50 négyzetméter körüli panelekért itt is 60-80 ezer forintot lehet kérni havonta. Ezek a lakások 13-15 millió forintos áron érhetők el most. Téglalakásnak, újépítésűnek akár 140 ezer forint is lehet a kiadási díja.

Aki egyetemistákra alapozná az üzletet, annak érdemes Debrecenben, Szegeden, Pécsen ingatlanba fektetni. Az egy-két szobás panelek az egyetemi városrészekben fejenként 20-25 ezer forintért kiadhatók 2-4 személy részére. "Ezek a lakások, mintha láthatatlan országos közmegegyezés lenne ebben, 12 millió forint körüli áron kaphatók, jobbára várostól függetlenül" - véli Valkó Dávid vezető elemző, az OTP Ingatlanpont adataira alapozva.

Nyaralóbiznisz a zimmer frei helyett

Kissé eltérő, de hasonló módon jövedelmező befektetés a balatoni nyaralóvásárlás és -kiadás is, bár a szezonalitás és a rövidebb kiadási időtartam miatt az üzemeltetésük nehezebb feladat. Jól bejáratott vendégkörrel, vagy a hazai, nemzetközi kiadási portálokkal együttműködve azonban ez is megtérülő befektetés lehet.

Elsősorban a jelentősebb fesztiválhelyszínekhez közel fekvő, vagy a jó wellness és turisztikai adottságokkal rendelkező városokban - Siófok, Keszthely, Balatonfüred - lévő lakások biztosítanak kiszámítható jövedelmet, utóbbiak akár télen is. Egy kétszobás lakást Siófokon nyáron négy főre napi 25-40 ezerért, télen 10-20 ezerért lehet kiadni.

A rezsi többnyire alacsonyabb, mint a nagyvárosokban, a többletkiadásokat az üzemeltetési költségek és az adó jelentik - cserébe értékálló ingatlanhoz jut a befektető, és nem mellékesen ingyen nyaralási lehetőséghez. A nyaralók ára fekvéstől és állapottól függően óriási eltérést mutat, itt mindenki saját pénztárcája szerint válogathat.

Az ingatlanvásárlás forrásigényes befektetés: a vételár mellett az illetékfizetés, a kezdeti ügyvédi és szolgáltatói költségek, az amortizáció, valamint a jogszerű kiadás adóvonzata is csökkenti a nyereséget. Mindezek mellett Valkó Dávid szerint nagy átlagban hozzávetőlegesen 5-6 százalékos éves hozammal lehet kalkulálni a jól kiadható ingatlanok esetében. "És akkor még nem is számoltunk a lakásár-emelkedéséből fakadó várható többlethaszonnal, amikor később értékesíti a tulajdonos a befektetési céllal vett ingatlant" - teszi hozzá az Ingatlanpont elemzője.