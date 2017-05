Jó évet zártak a lakástakarékok

Jelentős növekedésről számoltak be a magyarországi lakás-takarékpénztárak, tavaly az új szerződéses összeg és a hitelkihelyezés is bővült, és idén is növekedést terveznek mindkét területen. Egyre több ügyfél igyekszik teljes mértékben kihasználni az állami támogatást.

Az OTP Lakástakarék ügyfelei tavaly 107 ezer új szerződést kötöttek, 510 milliárd forint értékben. A szerződésmódosításokból további 27 milliárd forint származott - az ügyfelek jellemzően a futamidőt hosszabbították meg vagy növelték a havi befizetés összegét -, így az éves teljesítmény 537 milliárd forint lett, ami 23 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az ügyfeleknek tavaly közel 100 milliárd forintot fizettek ki megtakarítás és hitel formájában, amiben nagy szerepe volt az áthidaló kölcsön konstrukciónak - tájékoztatta a lakás-takarékpénztár az MTI-t.

A Fundamenta-Lakáskassza 2015-höz képest ötödével több lakás-takarékpénztári szerződést kötött tavaly, és az előző évi 89 milliárd forinttal szemben 101 milliárd forint új lakáshitelt helyezett ki. A társaság 2016 végén 730 ezer ügyfélszerződést kezelt, a szerződéses összeg közel 2500 milliárd forintot tett ki. Az ügyfélbefizetések az előző évi 123 milliárdról 2016-ban 137 milliárd forintra, az ügyfélkifizetések pedig 175 milliárdról 194 milliárd forintra emelkedtek. A hitelállomány egy év alatt 24 százalékkal, 228 milliárdról 283 milliárd forintra nőtt. (Jó lehetőség lehet a lakástakarék.)

Az Erste Lakástakarék 2016-ban 135 milliárd forint értékben kötött új szerződéseket, ami 68 százalékos növekedésnek felel meg az előző évihez képest - közölték.

Az Aegon LTP 2014-ben indította be értékesítési tevékenységét, negyedik szereplőként a szektorban. Jelenleg csak betétgyűjtési szakaszban levő szerződéseket értékesítenek, kifizetéssel és hitelezéssel először 2018-ban foglalkoznak majd - közölték. Az Aegon 2016-ban közel 16 ezer szerződést kötött, 56 milliárd forint szerződéses összeggel. A lakástakaréknak jelenleg 40 ezer ügyfele van, 132 milliárd forint szerződéses összeggel - tájékoztatták az MTI-t.

A leggyakoribb felhasználási cél a kifizetéseknél az Erste Lakástakaréknál továbbra is a lakásfelújítás és -korszerűsítés volt, emellett a lakásvásárlás, hitelkiváltás is egyre jelentősebb arányt képvisel - közölték. Az OTP Lakástakaréknál majdnem minden második forintot felújításra és korszerűsítésre fordítottak az ügyfelek, és népszerű lakáscél volt az ingatlanvásárlás, illetve a korábban felvett hitelek kiváltása is. A Fundamenta-hiteleket tavaly 69 százalékban lakásvásárlásra használták fel, az építési célú hitelek aránya 6 százalék, míg a felújításiaké 16 százalék, a hitelkiváltásoké 9 százalék volt.

A lakás-takarékpénztárak tapasztalatai szerint az ügyfelek egyre inkább a leghosszabb megtakarítási idejű módozatot választják, és vállalják a maximális havi 20 ezer forintos befizetést annak érdekében, hogy teljesen kihasználhassák az állami támogatást. Az OTP Lakástakaréknál az átlagos havi betét összege meghaladja a 17 ezer forintot, a kötések ötöde pedig úgynevezett családi kötés volt, azaz egy háztartáson belül legalább két szerződést kötöttek, megtöbbszörözve a szerződések után járó állami támogatás összegét.

A Fundamenta-Lakáskasszánál az ügyfelek tavaly az előző évinél 10 százalékkal magasabb szerződéses összeget választottak, melynek átlagos összege több mint 4 millió forintra emelkedett. Az ügyfelek egyharmada már a hosszabb távú öngondoskodást választja, sokszor gyermeke részére köt szerződést. Az új ügyfelek közel 70 százaléka kihasználja a maximális, évi 72 ezer forintos állami támogatást, és a havi 20 ezer forintos megtakarítást választja.

A lakástakarékok növekedést terveznek 2017-re is. Az OTP Lakástakarék szerint 2017-ben is bővülni fog a piac, de a növekedés nem gyorsul tovább látványosan. Úgy vélik, a piacban van még növekedési potenciál, az új, potenciális ügyfelek megszólítása azonban új technikákat kíván. Az elmúlt években elért bővülési ütem fenntartása kihívást jelent majd a piaci szereplőknek, így a verseny következő szakasza is legalább olyan erős lesz, mint a korábbiak.

A Fundamentánál továbbra is kétszámjegyű növekedést terveznek mind a megtakarítások, mind a kihelyezések terén. A következő három-öt évben is alacsony kamatkörnyezettel számolnak, amelyben továbbra is attraktív terméknek számítanak majd a biztonságos, támogatott lakáscélú megtakarítások. Az új lakáspiacon dinamikus bővülést várnak, ami hiteloldalon is stabil piacot jelent majd a lakástakarékoknak, ahogy a felújítások, energiahatékonyságot növelő beruházások is.

Az Erste Lakástakarék a tervek szerint a továbbra is kedvező piaci környezetben jelentősen tovább növeli értékesítését a megtakarítások terén, emellett megkezdte az áthidaló és azonnali áthidaló hitel nyújtását is - közölték.