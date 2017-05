Jövőre nyit a Ferenciek téri luxushotel

Egy éves késéssel és a tervezettnél egymilliárd forinttal drágábban készül el a budapesti ötcsillagos Párisi Udvar Hotel Budapest. A Mellow Mood csoport 12,5 milliárdos luxusszállodájának földszintje, az a passzázs az önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltaknak és a szabályozási tervnek megfelelően átjárható marad - hangsúlyozták a beruházók az építkezés pénteki bejárásán.

Szepesi Anita, 2017. május 19. péntek, 13:02

Jövő májusban nyithat a Mellow Mood csoport 13. budapesti szállodája a Ferenciek terén. A 110 szobás, ötcsillagos luxushotel, a Párisi Udvar Hotel Budapest elsősorban az üzleti utazókra koncentrál majd - mondta a pénteki sajtóbejáráson Fazekas Tamás szállodaigazgató, aki arra számít, hogy a hotel a kategória top 3-jába kerül.

A Mellow Mood csoport projektcége, a Párizsi Property kft. 2014-ben, többfordulós nemzetközi pályázaton, 2,1 milliárd forintért vásárolta meg a Ferenciek terén több éve üresen álló álló műemléképületet az V. kerületi önkormányzattól. Az Európa legnagyobb kerámiahomlokzatával rendelkező - Zsolnay kerámiával díszített homlokzatú - műemléki védettség alatt álló épület eredeti állapotának megfelelő felújítását az Archikon Kft. tervei alapján kezdték meg, a hotel nyitását 2017 első negyedévére tervezték.

A munkák elindításakor azonban a levéltári tervektől eltérő állapotokat találtak, sem a méretek, sem a szerkezetek anyagai, illetve elhelyezkedésük nem stimmelt, ezért újra kellett indítani a tervezést, így megcsúsztak a kivitelezési határidővel és a költségekkel is - részletezte a felújítás nehézségeit Hermesz János, a Párizs Property Kft. projektmenedzsere. Az építkezés környezete, a felvonulási terület szűkössége tovább bonyolította a helyzetet, ez indokolta egyébként a Petőfi Sándor utca lezárását, amelyet várhatóan novemberben oldanak majd fel.

A felújítás az örökségvédelmi hatóság szoros felügyelete alatt, szakrestaurátorok által készített restaurátori tervek alapján zajlik. Ilyen tervek alapján készülnek az ólomüvegek, vasöntvények, fa portálok, homlokzati, tetőszinti-, belső kerámia és mettlachi burkolatok, üvegmozaikok, rézlemez dombor-borítások, kovácsoltvas elemek, luxfer üvegdíszek tisztítás és pótlása, valamint a helyszíni és a műhelyben végzett felújítások. Az épület érzékeny részleteit adó, restaurálandó műemléki elemeket többségében pedig Budapesti és vidéki restaurátori műhelyekben újítják fel. A munkában csak referenciával rendelkező alvállalkozók vesznek részt - emelte ki Hermesz János.

A passzázs feletti kupola a felújítás alatt.

A hotel földszintjén a Ferenciek terét és Petőfi Sándor utcát összekötő passzázs a nap 24 órájában átjárható marad - éjszakára sem zárják le - , az önkormányzat tavaly decemberben szolgalmi jogot jegyzett be rá. Itt lesz a hotel lobbyja, a Petőfi Sándor utcai főbejárat mellett helyezik el a recepciót, ezenkívül étterem, kávézó és cukrászda is helyet kap. A szomszédos Kígyó utcai épületet a passzázs felől is megközelíthetik a lakók. Átmeneti, órákra, illetve napokra korlátozott lezárások elképzelhetőek, ezek azonban leginkább a szükséges karbantartások idején fordulhatnak elő - hangsúlyozta Hermesz János.

A 110 szobás szállodában 18 lakosztályt, a legfelső szinten pedig két tetőtéri rezidenciát alakítanak ki. Spa részleggel és konferenciatermekkel várják a vendégeket - sorolta a hotel szolgáltatásait Fazekas Tamás, aki szerint a minőségi turizmus előtérbe kerülésével jó időzítés a jövő évi nyitás.

Fazekas kérdésre válaszolva elmondta, nem tart attól, hogy finanszírozáshoz bevont hitel visszafizetése gondot jelentene, viszont sok fejtörést okozott számukra a névválasztás. Attól tartottak ugyanis, hogy a Párisi Udvar elnevezést nehézséget okoz majd a nemzetközi színtéren. Végül mégis úgy döntöttek, hosszú távon megéri megtartani az eredeti nevet, mert ez egy olyan ház lesz, ami megteremti a saját maga keresletét.