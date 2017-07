Két éven belül tarolni fognak az okosházak

Az épületüzemeltetők majdnem kétharmada nyitna az Internet of Things megoldások felé. Az okosépületektől az erőforrások jobb kihasználása mellett a vásárlók jobb kiszolgálását várják - derül ki a Schneider Electric iparági felméréséből.

Szabó Dániel, 2017. július 12. szerda, 17:42

Az informatikai megoldásokat egyre inkább kihasználják az új ingatlanberuházásoknál, jó példák erre az épülő irodák, ahol a klímarendszerektől kezdve egészen a közműhálózatok állapotát is folyamatosan digitális eszközök figyelik. Az Internet of Things (IoT), vagyis az internethez csatlakozó okoseszközök akár egész városok szintjén is képesek optimalizálni az erőforrások felhasználását vagy a helykihasználtságot.

A Schneider Electric nemzetközi kutatása alapján az épületüzemeltetők 63 százaléka okos analitikai eszközökkel kívánja hatékonyabbá tenni létesítménye működését, és 88 százalékuk szerint 2019-re ez a beruházás meg is térül. A megkérdezett létesítményvezetők, és üzemeltetők végzett felmérés résztvevőinek 70 százaléka szerint az IoT egy éven belül hatással lesz az épületüzemeltetési és karbantartási házirendjeikre.

Viselkedésminták és spórolás

A fenntartók közel kétharmada (63 szervezi) tervezi, hogy kihasználja az Internet of Things lehetőségeit arra, hogy elemezze ügyfeleinek viselkedését és ezen keresztül jobb szolgáltatásokat nyújtson. Az erőforrások jobb kihasználását, (20 százalék) a nagyobb biztonságot (18 százaléka), valamint a munkavégzési és életviteli szokásaink megváltoztatását (16 százalék) is sokan várják az informatikai megoldásoktól. Szintén fontos tényező a megkérdezetteknek a vásárlók jobb kiszolgálása (12 százalék), a légszennyezés csökkentése (10 százalék) és a több szabadidő (10 százalék).

Az intelligens épületeknél a telepített szenzorok képesek érzékelni olyan fontos tényezőket, mint a hőmérséklet, páratartalom, jelenlét, szén-dioxid-szint és a közművek állapota. A folyamat optimalizálás a Skanska által épített Nordic Light irodaházban ez például azt eredményezi, hogy 30 százalékkal kevesebb villamos energia fogy fel évente.