Két évig még tart a jókedv - ez vár a magyar ingatlanpiacra

Kitörő optimizmusról tanúskodik a második negyedévi magyarországi ingatlanbefektetői hangulatindex, a 48-as érték a kelet-közép-európai régió legjobb mutatója, amely egyben a magyar piacon is rekordnak számít - ismertette a nemzetközi ingatlanszakmai szervezet, az RICS legfrissebb felmérésének eredményeit csütörtökön sajtótájékoztatón Noah Steinberg FRICS, az RICS elnöke, a Wing Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Szepesi Anita, 2017. szeptember 7. csütörtök, 13:39

Ajánlom

Az RICS legújabb, 1700 nemzetközi vállalat megkérdezésével elkészített elemzésének mind a bérlői, mind a befektetői hangulatindexe magyarországi és régiós szinten is optimizmust tükröz, az országok közül kiemelkedő a magyar és cseh hangulatindex 48-as 39-es indexértéke. Továbbra is jól teljesít a lengyel ingatlanpiac, azonban az elmúlt időszak óriási fejlesztési lendülete, valamint a túl sűrűn bekövetkező törvényi változások miatt némi megtorpanás érezhető. Tízéves távlatban még mindig kiemelkedő a lengyel ingatlanpiac teljesítménye - részletezte az adatokat Kibédi-Varga Lóránt MRICS, a CBRE ügyvezető igazgatója.

Két évig még biztosan jó lesz

A várakozások szerint a következő két évben fennmarad a magyar ingatlanbefektetési piacon a jó hangulat, a távolabbi kilátásokat nehezebb megbecsülni. A munkaerőhiány mindenesetre fékezheti a növekedést. A kérdés valójában nem az, hogy jön-e a lassulás, hanem az, hogy ez hogyan fog bekövetkezni - tette hozzá Kibédi-Varga Lóránt.

Az optimizmust erősíti, hogy évente mintegy 120-130 ezer négyzetméterrel bővül az irodapiaci kereslet, azaz nagyjából 6 darab 25 ezer négyzetméteres irodaházat úgy lehet a piacra engedni, hogy az üresedési ráta meg sem mozdul - fejtegette a CBRE ügyvezetője. Az éves pici bővülés nagyjából lefedi a 2020-ig megépíteni tervezett mintegy 470 ezer négyzetméternyi irodaterület kétharmadát, így a jelenlegi 8 százalék körüli üresedési ráta legfeljebb 10 százalék körülire nőhet addigra, ami még mindig csak a fele a válság alatti mutatónak - indokolta az optimizmust.

Sokan kiesnek a "zöld" körből

A 2008 táján beindult "zöldítési" trend mára odáig jutott, hogy szinte lehetetlen zöld minősítés nélküli új irodaházat építeni, s a piacon lévő A kategóriás épületek közül is 110 már rendelkezik valamilyen nemzetközi környezettudatos minősítéssel - állította Barta Zsombor MRICS, a Hungary Green Building Council elnöke. Mára az épületek környezettudatos minősítésének megszerzését mind bérlői - főként nemzetközi hátterű bérlői -, mind befektetői oldalról szorgalmazzák.

Ugyanakkor miután 2008 óta maguk a minősítések is folyamatosan fejlődtek, egy olyan irodaház, amelyik 2008-ban szerezte meg valamelyik tanúsítást és nem aktualizálta az új elvárásokhoz (két évente megújítható a minősítés), ma már nem felelne a követeleményeknek, nem csoda, hogy évente 2-3 épület el is veszíti a környzettudatos igazolását - hangsúlyozta a szakértő.

Új fogalom a zöldítési trendben a smart és a well being kategória, ami arra utal, hogy az épületek vázának paraméterei és a fenntarthatósági követelmények mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a használók szubjektiív, közérzetet meghatározó szempontjai - mondta Barta Zsombor megjegyezve, hogy eddig mindössze egy minősített well being irodaház épült Európában, Spanyolországban.

Hozamcsökkenés év végére

A befektetési piac kilátásait illetően Kibédi-Varga Lóránt megjegyezte, a magyar prémium irodapiaci hozamok most 6,5 százalék körül alakulnak szemben a lengyel 5,25, illetve a cseh 4,8 százalékkal, ami továbbra is vonzóbbá teszi a hazai ingatlanokat, hiszen elméletben egy ugyanolyan adottságú magyar irodaházért 20 illetve 25 százalékkal kevesebbet kell fizetni, mint egy lengyel vagy egy cseh épületért. A szint azonban év végére 6 százalék körülire csökkenhet. Az olyan különleges adottságú épület pedig, mint az Eiffel Palace, már most is 5,5 százalék alatti hozamszint mellett cserélt gazdát. Kibédi-Varga Lóránt becslése szerint a 2016-17-es magyar ingatlanbefektetési piac értéke együttesen eléri majd a 3,5 milliárd eurót.

Jelenleg a befektetési piac 40 százalékát magyar vevők vásárlásai teszik ki, a maradék 60 százalékon főleg német, angol, amerikai, osztrák befektetők osztoznak, sőt 10 százalékban szlovák és cseh befektetők is vásároltak. Mindazonáltal ma már nagyon nehéz megmondani, hogy az itt vásároló alapok tőkéje valójában honnan származik - jegyezte meg Noah Steinberg FRICS, az RICS elnöke és a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója. Magyarországon még mindig Budapest központú az ingatlanbefektetési piac, ugyanakkor nemzetközi szinten a releváns egységek a városok. Nem lehet összemosni Berlin és Frankfurt, vagy Párizs és Lyon befektetési piacát - emelte ki a RICS elnöke.

Az RICS jelentés főbb megállapítása a magyar piacról:

Címlapkép: Pixabay.com

A befektetési hangulatindex +48, ez új rekord.A befektetések mindhárom szegmensben (iroda, kereskedelmi, ipari) növekvőben vannak, ezek közül is az irodapiac nőtt a legtöbbet. A befektetések között a külföldi befektetői kereslet növekedett a leginkább.A befektetési célú ingatlanok értékesítése nőtt az irodai ágazatban, miközben mérsékelten csökkent az ipariban és a kiskereskedelmi szegmensekben. A bérlői hangulatindex is szilárdan pozitív maradt.A bérlők kereslete újra növekedett mindhárom szegmensben.A bérelhető helyek száma csökkent a második egymást követő negyedévben. A piac átlagos bérleti díjra vonatkozó növekedési előrejelzései továbbra is hasonló - 3,5 százalékos - ütemű növekedést mutatnak, mint az előző negyedévben.A bérleti díjak növekedésének kilátása továbbra is előmozdítja az ingatlanfejlesztési aktivitást. Ebben a negyedévben is újra az irodapiaci befektetések mutatják a legjelentősebb növekedést az ingatlanfejlesztési piacon.

A lakásvásárlók jellemzéséről itt olvashat részletsen.