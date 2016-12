Kétszer vette meg ugyanaz a vevő az Andrássy úti palotát

Régi-új tulajdonoshoz került a hányatott sorsú Andrássy út 21. szám alatti ingatlan. A Sváb-palota néven is ismert épületet 2004-ben pályázat nélkül adta el, illetve cserélte el egy fürdőszobaüzletre a helyi önkormányzat.

Több pályázatot követően Budapest VI. kerületi önkormányzatának sikerült értékesítenie az Andrássy út 21. szám alatti műemlék ingatlant - tudta meg a Magyar Hírlap. A vevő vállalta, hogy 2020. december 31-ig saját költségén, az örökségvédelmi előírások betartásával elvégzi az épület teljes felújítását.

Az új vevő a korábbi vevő Amelus Kft., amelynek spanyol tulajdonosa van.

Az Andrássy út és Székely Mihály utca sarkán álló - a bezárt Il Bacio di Stile áruház melletti, a Balettintézet előtti második - épület egyike azon terézvárosi ingatlanoknak, amelyeket a korábbi, szocialista-szabaddemokrata városvezetés a kétezres évek elején adott el vitatott módon, esetenként áron alul - írta korábban a Napi.hu. A Freund Vilmos tervei alapján 1883-ban épült háromszintes, eklektikus bérház (amely az építtetője után Sváb-palota néven is ismert) évekig tartó pereskedés és elszámolási vita után került vissza az önkormányzat tulajdonába - a korábbi vevővel az önkormányzatnak elszámolási kötelezettsége van.

Fürdőszobaüzletes csere és offshore szál

Ahogy lapunk megírta, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a helyhatóság 2004 júniusában cserélte el az Andrássy út 4. szám alatt lévő, 397 négyzetméter alapterületű üzlethelyiségért (itt fürdőszoba szaküzlet működött, ami az azóta felszámolással megszűnt SIL Fürdőszoba Kft. székhelye is volt), továbbá 295 millió forint plusz áfáért, valamint a vevők vállalták a bérház felújítását.

A ház vevője az Amelus Kft. volt, amely akkor a Mátyás és Garai ügyvédi iroda és ennek érdekeltségében lévő M&G Ingatlanközvetítő Kft. tulajdonában volt. Az Amelusban 2004 szeptemberében tulajdonosként feltűnt egy offshore cég is, a Marshall-szigetekre bejegyzett Labor Ltd. Az Amelus 100 százalékát 2007 májusában egy tőkeerős spanyol befektető, a Mango ruházati márkáról ismert cégcsoporthoz tartozó Punto FA S.L. vásárolta meg. Majd a társaság átkerült a cégcsoport ingatlanbefektetéseit világszerte kezelő Punta NA S.A.-hoz. A spanyolok fejlesztették többek közt a szomszédos, Andrássy út 23. szám alatti ingatlant is, s hasonló felújítást terveztek az Andrássy út 21. alatt is.

Semmis a csereszerződés

Az ügylet miatt az Andrássy út 21. alatt lakók indítottak pert 2005-ben, mert a tudtuk nélkül és pályázat nélkül döntött az önkormányzat akkori vezetése az elidegenítésről (a lakók ezzel önkormányzati helyett piaci bérlők lettek). A perhez később csatlakozott a Fővárosi Főügyészség is, mert a pályázat nélküli értékesítéssel sérült a közérdek.

A Legfelsőbb Bíróság végül, 2010 októberében semmissé nyilvánította a szerződést, visszaadta az önkormányzat tulajdonába az ingatlant, amely azonban a kártérítési igénnyel fellépő Amelus birtokában maradt. A kerület képviselőtestülete tavaly szeptemberben döntött arról, hogy az igazságügyi könyvszakértő által meghatározott összegben, 733 millió forintban elismeri a cég követelését, ha az Amelus birtokba adja az Andrássy út 21. alatti ingatlant, s ezt a követelést az épület értékesítésére kiírt pályázat bevételéből fizetik ki.

Így a nettó 1,37 milliárdos vételárból 733 millió forint visszajár az Amelusnak - derül ki a terezvaros.hu-n közzétett képviselői határozatból.

A fenti fotó forrása: Google Maps (Andrássy út 21.)