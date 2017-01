Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, milyen irodába költöznének a magyar kkv-k - friss felmérés érkezett

Egyre nő a felsőbb kategóriás irodák iránti kereslet, a multik mellett a stabil vagy növekvő üzletmenetű hazai kkv-k közül is mind többen jó minőségi irodát bérelnének. A kínálat látható mértékű növekedése mögött is részben ezen igények kiszolgálása áll - derül ki az Irodatérkép friss vállalati felméréséből.

A csaknem teljes magyar irodapiaci kínálatot (280 irodaház) lefedő irodaterkep.hu internetes oldal keresési adatai egyértelműen jelzik: a hazai vállalkozások az egy évvel korábbiakhoz képest is aktívabban keresnek új, korszerű és rugalmasabb elhelyezést nyújtó irodákat. Visszaesett a korszerűtlen, kevés szolgáltatást kínáló "C" kategória és látványosan emelkedett az "A" és még inkább az efölötti, már-már luxus körülményeket adó "A+" kategória, miközben a sok ezer magyar vállalkozás többsége továbbra is a közepes feltételeket nyújtó "B" osztályú elhelyezést akarja és tudja megfizetni. Nem véletlen, hogy ezekre külön szakosodott néhány bérbeadó cég - olvasható az Irodatérkép elemzésben.

A keresők többsége a kis alapterületű helyiségeket kutatja: ez nem meglepő, hiszen zömmel a kis és közepes vállalkozások gyakorlata az, hogy az online keresőfelületeken végeznek egyfajta előszűrést, és az így kapott szűkített lista alapján kezdenek el tárgyalni a bérbeadókkal. A nagyobb, 500-1000 négyzetméteres vagy ennél is nagyobb területigényű nemzetközi és magyar vállalatok inkább tanácsadó céget vonnak be, és csak később kapcsolódnak be a tényleges kiválasztásba.



A teljes képért kattintson!

Forrás: IrodatérképA teljes képért kattintson!

A kis területű irodák mellett a nagy, akár több ezer négyzetméternyi nagyságúak továbbra is jelentős részt, mintegy 12-13 százalékot hasítanak ki maguknak a teljes tortából, amit még mindig nem képesek kielégíteni az új beruházások. E mögött nyilvánvalóan az húzódik meg, hogy egyes cégek szeretnék összevonni különféle bérleményeiket egy helyre.

A bérleti díjaknál háttérbe szorult a legalacsonyabb sáv, a középső három szegmens lett a domináns, azon belül a legalacsonyabb, a négyzetméterenként havi 5-11 eurós kategória nőtt jelentősen is az elmúlt másfél-két évben.



A teljes képért kattintson!

Forrás: IrodatérképA teljes képért kattintson!

Ez a gazdasági szereplők egy részének az erősödésére utal, vagyis arra, hogy miközben természetesen továbbra is figyelnek erre a fix költségre, sokkal jobban számít nekik, hogy hatékonyabb és jobb munkakörnyezetet biztosítsanak, és ezért hajlandók kicsit többet is fizetni, mint korábban, mert csak így gondolják elérhetőnek a munkatársak megtartását - hangsúlyozza Mester Nándor, az Irodatérkép vezető elemzője.

Az elemzés szerint 2017-ben tovább növekedhet az átlagos bérleti díj nem csak az izmos kereslet miatt, hanem azért is, mert a kínálat bővülése még mindig elmarad ettől, különösen a legdrágább "A+" kategóriában.