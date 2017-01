Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kilenc éve nem volt ilyen Magyarországon

Az elmúlt év utolsó negyedévében az ingatlanbefektetési volumen 270 millió euró volt, az év során meghaladta az 1,7 milliárd eurót az ingatlanbefektetési tranzakciók volumene Magyarországon, ami a 2007 rekord óta mért legmagasabb érték - áll a JLL legfrissebb kutatásában.

A 2016-os ingatlanpiaci tranzakciók felében a JLL működött közre, az éves befektetési aktivitás meghaladta az 1,7 milliárd eurót.

A negyedik negyedévben a befektetési volumen 65 százalékát irodaértékesítések, 16 százalékát ipari ingatlanokra kötött ügyletek adták, a volumen 15 a kiskereskedelmi ingatlanok adásvétele tette ki.

A legnagyobb iroda adás-vétel a 26,2 ezer négyzetméter alapterületű Nordic Light irodaház értékesítése volt, melyet az Erste Alapkezelő Zrt vásárolt meg a Skanska-tól. Hasonlóan fontos tranzakció volt a 18,5 ezer négyzetméter alapterületű Váci Greens C épületének értékesítése, amit egy új piaci belépő, egy szlovák alapkezelő, az IAD Investments vásárolt meg az Atenor-tól.

Az utolsó negyedévben a JLL képviselte az Office Garden I irodaház tulajdonosát az ingatlan adásvétele során, melyet egy osztrák magán tőketársaság, az FLE vásárolt meg, akik szintén új belépők a befektetési piacon. További jelentős tranzakció volt még az év végén a nemrégiben felújított multifunkcionális Váci 1 eladása, melyet a GLL Real Estate Partners a Bayerische Versorgungskammer számára vásárolt meg. Az utolsó negyedév során az ipari szektorban aktív CTP tovább folytatta erőteljes akvizíciós stratégiáját és megvásárolta a biatorbágyi WestLog DC ipari parkot, illetve a szombathelyi Delphi gyárat az Industrial Securities-től.

Benjamin Perez-Ellischewitz, a JLL tőkepiaci befektetési csapatának vezetője szerint már 5 éve folyamatosan növekszik az éves volumen és 2016-ban közel megduplázódott a tranzakciós érték a tavalyi évhez képest. Az év során folyamatosan nagy volt az érdeklődés a magyarországi ingatlanok iránt és várakozásaink szerint ez 2017-ben sem fog alábbhagyni. A magyar ingatlanok a globális politikai bizonytalanságok ellenére is megőrzik vonzerejüket az alacsony kamatlábak mellett. Tapasztalataik alapján a negyedik negyedévben az irodapiaci hozamok változatlanul 6,75 százalékon álltak, míg a logisztikai és kiskereskedelmi szektorban 25 bázispontos csökkenést mértek és a hozamok 8,25 százalékra és 6,50 százalékra csökkentek. A szakértő 2017-ben további hozamcsökkenést prognosztizál minden ingatlanpiaci szektorban.

A JLL előzetes kalkulációi alapján 2016-ban az éves befektetési volumen 48 százalékát irodapiaci tranzakciók, 27 százalékát kiskereskedelmi eladások és 14 százalékát ipari ingatlan adásvételek generáltak. Különösen magas volt az érdeklődés a nagy értékű ingatlanok illetve a portfóliók iránt: a legnagyobb 5 tranzakció az éves volumen 36 százalékát tette ki.

A JLL több mint 10 új piaci belépőt regisztrált a befektetési piacon: elsősorban az USA-ból, Németországból és Szlovákiából érkeztek új befektetők Magyarországra. Ugyanakkor továbbra is a magyar befektetők generálták az éves volumen legnagyobb részét (30 százalék), míg az egyesült államokbeli befektetők a tranzakciók 20 százalékát, a németországiak pedig 14 százalékát generálták. Magyarországon a tőkeértékek továbbra is 20-30 százalékalkal elmaradnak a régiós versenytársaknál tapasztalt értékekhez képest. Az alacsony árak a továbbra is ígéretes piaci környezet és az ország felminősítésének hatására sok befektetőt győzött meg arról, hogy belépjen a magyarországi piacra.