Kilencmilliárdból épül az új irodaház a parlamentnek - alagút is lesz

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) 2013 szeptembere óta áll felszámolási eljárás alatt. A MTESZ egykori székházának is otthont adó budapesti, Kossuth tér 6-8. szám alatti ingatlant az állam kisajátította.A metrókijárat feletti ingatlant a rendszerváltáskor kapta meg a MTESZ, amelynek egy részét eladta; az épületnek több tulajdonosa és bérlője is volt, a MTESZ-nek viszont a tulajdonjog átruházási szerződés ellenére csak egy kis részre jegyeztek be tulajdonjogot a földhivatalban, e "formai hiba" kijavítását többször is kezdeményezték az állami vagyonkezelőnél, de erre 2013-ig nem került sor. Az épületet végül egy törvénymódosítás nyomán kisajátította az állam.