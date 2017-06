Kitiltják az autósokat a Városligetből

A Városliget átépítése és felújítása után több zöldfelület lesz a parkban, mint előtte – állítja a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti miniszteri biztosa. Persányi Miklós az InfoRádiónak elmondta, hogy nem lesznek szélesen leaszfaltozott utak autóparkolókkal, és csak bizonyos járműveket engednek be.

K. Kiss Gergely, 2017. június 23. péntek, 12:50

Ajánlom

Nagyobb lesz, mint most - ezt válaszolta Persányi Miklós az InfoRádió Aréna című műsorában arra a kérdésre, hogy kisebb vagy nagyobb lesz a zöldfelület a Városligetben, mire végeznek a munkával. A növekedés legfőbb forrása az, hogy a leburkolt területek mértéke jelentősen csökken" - indokolta a miniszteri biztos.

Nem lesznek szélesen leaszfaltozott utak autóparkolókkal, és csak olyan járműveket engednek be, amelyek az ott lévő intézményeket szolgálják ki. A tömegközlekedésben a Ligetbe kizárólag a 70-es troli beengedését tartjuk lehetségesnek, de azt is a sokkal keskenyebbre vett Zichy Mihály sétányon. Mint ahogy azt sem szeretnék, hogy a turistabuszok a Ligetben keringjenek, hanem egy sokkal rövidebb útvonalon, a Hősök tere, Műcsarnok, Szépművészeti Múzeum mögött haladva térjenek majd vissza a Dózsa György útra - ismertette a miniszteri biztos.

Persányi Miklós azt is elmondta, hogy a Kós Károly sétánynál is lesznek új zöldfelületeket, illetve megnövelik a Városligeti-tavat, és ha lehet, akkor visszaépítik rá a régi gyaloghidat. városliget "A részletek már a jövő év elejére elkészülnek.

A Hermina úti kis zónában is, az Ajtósi Dürer sornál, a Vakok Kertje közelében is van olyan rész, amelyet készre lehet hozni erre az időre. És nyilván ahogy elkészül a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója - amit nagyjából ennek az évnek a végére ígérnek -, a múzeum környékét is rendbe lehet hozni. Szeretném, hogy ez egészen a tóig húzódjon el, sőt, ha lehet, akkor még a tavon régen volt gyaloghidat is rekonstruáljuk" - sorolta a terveket Persányi Miklós.

Az új, műemléki pavilonok pedig már elkészültek, és körülöttük sikeresen átültetett fák láthatók - közölte a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti miniszteri biztosa.

A Liget projekt legutóbbi módosításairól itt olvashat.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.