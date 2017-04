Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lakásépítési boomra számítanak a szakértők

Látványos emelkedésnek indulhatnak idén a lakásépítések, az áfaszabályok esetleges változása és a szakemberhiány viszont kedvezőtlen hatással lehet az építőiparra a szakértők szerint.

Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint idén annyi társasházi lakást adhatnak át, amennyi utoljára 2010-ben épült, de már a tavalyi csaknem 10 ezer lakásátadás is négyéves rekord volt. A bank ingatlanközvetítői hálózata az előző év rekordszámú építési engedélye miatt számít az építkezések megugrására.

Az építkezések főleg a főváros peremkerületeiben, a vidéki nagyvárosokban és a Balaton környékén indultak be, az engedélyek száma még a községekben is 80 százalékkal emelkedett tavaly. A cég vezető elemzője szerint a növekedés elsősorban az 5 százalékos áfakulcsnak köszönhető, amely azonban várhatóan csak 2019-ig marad érvényben, így a beruházások elindítására - a tervek és engedélyezések átfutási ideje miatt - már csak 1 évük van a beruházóknak.

Nemcsak az üres telkekért, de a vásárlókért is egyre élesebb a verseny, a beruházók ezért innovatív megoldásokkal - például korszerű fűtési rendszerekkel - igyekeznek minél jobban eladhatóvá tenni az épülő ingatlanokat.

Az építkezések fellendülésére és erőteljes keresletre számít idén az ingatlan.com is, de figyelmeztetnek, hogy az építőipar korlátozott kapacitásai - főként a megfelelő munkaerő hiánya - visszafoghatja a növekedést. Az ingatlanhirdetési portál emiatt arra számít, hogy a folyamatban lévő építkezések több mint fele idén már nem fejeződik be, de az új építésű ingatlanok árának további emelkedéséhez is hozzájárulhat a szakemberhiány - írta az MTI.