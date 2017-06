Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lejárt a szupersztárok kora

A technológiai váltással lejárt az egyéni szupersztárok ideje, a munkában a hangsúly az együttműködésre, teammunkára, projekt szemléletre tolódott, mindez megjelenik az irodák kialakításában. Csökken a "repezentatív sarokirodák" iránti igény, legalábbis a globális irodabérleti piacon - derül ki a CBRE 170 globális bérlő bevonásával készített felméréséből

Irodabérlők elvárásairól, gondjairól, terveiről készített felmérést a CBRE. Arról kérdezték őket többek között, miként élik meg a technológiai változást, hogyan hat a munkavégzésükre, az irodaterek kialakítására, mi kelt bennük aggodalmat, illetve milyen az irodabérleti stratégiájuk, és hogyan választanak helyszínt.

A 176 globális cég válasza egybecsengett, miszerint a technológiai váltással lejárt az egyéni szupersztárok kora, a hangsúly az együttműködésre, teammunkára és a projekt szemléletre tolódott, a váltás pedig megjelent az irodakialakításban. Csökken az igény a vezetők elkülönülésére, a céges hierarchia, a presztízs szempontok egyre kevésbé érződnek az irodatérben, ehelyett egyre inkább az optimális helykihasználás vált követelménnyé. Közel kétharmaduk irodatérrel szembeni legfontosabb elvárása, hogy jó együttműködési helyszínt, projektmunkára alkalmas tereket nyújtson, s minden második cégnek fontos, hogy az iroda technológiai megoldásai növeljék a produktivitást.

A stabil gazdasági növekedés közepette a cégek kétharmada a gazdasági környezet kedvezőtlenebbé válására számít, irodabérleti terveiket is ezek a várható gazdasági bizonytalanságok alakítják.

Egyszerre nem megy minden

Három, egymásnak ellentmondó szempontot szeretnének egyszerre érvényesíteni, ám ez nagyjából lehetetlen, így egyfajta balanszírozásra kényszerülnek. Egyszerre szeretnék csökkenteni a költségeket, elérni a teljes üzleti vertikumot és és az ingatlanokon keresztül tehetségeket vonzani, hiszen ismert, hogy az irodatér maga is marketingkommunikációs eszköz, mind az ügyfelek, mind a munkavállalók felé egyfajta üzenetet közvetít. A kérdés most az, vajon ez az üzenet passzol-e a cég szándékaihoz.

Arra a kérdésre, hogy a jövőben inkább növelnék, vagy inkább csökkentenék az ingatlanlábnyomukat, régiós szinten eltérő válaszokat adtak a irodabérlő cégek. Míg minden második nyugat - európai cég csökkentené az ingatlanlábnyomát, Közép-kelet-Európában csak minden ötödik cég válaszolt így, 30 százalékuk pedig inkább a növekedés mellett voksolt.

Így választanak

Vajon mi hajtja a lokáció választásnál a cégeket - tette fel a kérdést a CBRE. A válaszokból kiderült, az irodabérlési költség 86 százalékuknál állt az első helyen, 78 százalék számára a munkaerőpiachoz, a képzett munkaerőhöz való hozzáférés az elsődleges, 64 százalékuknak pedig az üzleti stratégiához illeszthető ingatlanstratégia a legfontosabb.

Globális szinten újra napirendre került a költségcsökkentés, ám az emelkedő bérleti díjak miatt erre most kevésbé alkalmas a bérleti szerződések újratárgyalása, mint 2015-ben. Reális opció viszont a cégek szerint a hatékony helykihasználás, amelynek egy lehetséges útja az üres területektől való megszabadulás, csakhogy ez eléggé szektorfüggő megoldás. A pénzügyi szektor például korábban túlnőtt, túlterjeszkedett a kihasználható kapacitáson, ebben a szektorban kifejezettebb is az üres területek felszámolásának trendje. Hatékony területkihasználásra főként a startup és it cégek törekszenek, s mivel a bérlők között egyre nő az arányuk, úttörő megoldásaik már kifejezetten mainstreammé válnak - állapítja meg a kutatás.

Mit szeretne a munkavállaló?

A munkavállalók irodatérrel, munkaterülettel kapcsolatos preferenciáinak felmérése azt mutatta, hogy kétharmaduknak nagyon fontos az irodatér nyújtotta élmény, 55 százaléknak a belső térben és a környezetben elérhető szolgáltatások mixe, 62 százalékuknak pedig a flexibilis munkavégzés áll a prioritási lista élén. A flexibilitás iránit igény amúgy minden szektorban robosztusan nő, az erre vágyók 80 százaléka azt várja el, hogy bárhonnan képes legyen dolgozni, ne kelljen meetingekre, fölösleges személyes találkozókra járnia. Ennek az igénynek a kielégítése olyan munkahelyi technológiát feltételez, mint a videokonferencia, a távoli desktop elérés és a rugalmas, projekt szemléletű csapatösszeállítás.

Előtérbe került az asztalfoglalásos rendszer is, ebben a struktúrában nincs senkinek saját asztala és infrastruktúrája, időpontra foglalja be a szükséges felszerelést. A cégek egyharmada még nem gondolkozik ebben a konstrukcióban, közel 60 százalékuk szerint viszont

a közeljövőben, 3 éves távlatban ez a trend hatni fog valamelyest az ingatlanstratégiájukra. Kilenc százalékuk szerint pedig meglehetősen átformálja majd azt.