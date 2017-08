Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meglepő fordulat a magyar ingatlanpiacon - ide költözik a magyar

Sok család kezdett házépítésbe az elmúlt időszakban, az adatok szerint folyamatosan nő a bejelentett és elkészülő családi otthonok száma - ismerteti hétfői számában a Magyar Idők.

Nemcsak a nagyberuházások keretében épülő társasházfejlesztések vettek lendületet az elmúlt időszakban a kormányzati intézkedések hatására, hanem a családi házak is gombamód szaporodnak - írja a kormánypárti lap. Ebben elsődlegesen a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) játszik szerepet.

Az ingatlanpiac idei élénküléséből a vidéki városok és községek is kivették a részüket. A kisebb településeken az építési telkek piacának alakulása alapján jobban nőtt az építési kedv, mint a nagyobb városokban - mondta a lap érdeklődésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ennek okai között szerinte az is szerepet játszhat, hogy a kisebb településeken az alacsonyabb telekárak miatt sokkal többet érnek az állami támogatások egy családi ház felépítéséhez, mint a nagyvárosokban. Erre utalhat az is, hogy a használt házak árai a kisebb falvakban stagnáltak, a nagyobb városokban viszont csaknem 10 százalékkal emelkedtek egy év alatt - írja az MTI.

A statisztikai hivatal első féléves adatai szerint az egy évvel korábbihoz képest a családi házak aránya 43-ról 46 százalékra emelkedett az összes új lakáson belül. Kiegyenlítődött a természetes személyek által épített lakások és a vállalkozások által építettek aránya is. Szintén az egylakásos lakóingatlanok számának növekedésére utal, hogy az új ingatlanok átlagos alapterülete nőtt, az év első felében 95 négyzetmétert tett ki. Az adatok szerint 2017 első hat hónapjában a kiadott engedélyek és a bejelentések alapján 6841 lakóépület építését tervezték. Ezek közül 5271 az egylakásos, azaz a családi ház. A tavalyi év első felében még valamivel kevesebb, 4849 családi otthon építése kezdődhetett el, de a csok és az egyszerű bejelentés bevezetése előtt, 2015 első fél évében mindössze 2437 - írja a Magyar Idők. (Ezt sem gondolták volna a panelben lakók.)