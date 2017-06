Megújult Budapest ikonikus szállodája

Több mint egymilliárd forintból újult meg a budai várban lévő Hilton Budapest, a beruházást több ütemben hajtotta végre az üzemeltető Danubius Hotels.

Szász Péter, 2017. június 2. péntek, 16:47

A Hilton Budapest felújítása 200 napig tartott közel ötezer négyzetméter alapterületen - derül ki a Danubius Hotels közleményéből.

A beruházás első ütemében kialakították többek között a vendégcsoportok érkezését segítő fogadóteret és a budai várhegy sziklájába süllyesztett panorámaliftet. A második ütemben a szálloda kétharmada kapott új formát, a fennmaradó 99 szobát pedig később korszerűsítik.

Felújították a báltermet is, illetve az ehhez kapcsolódó négy különtermet. A bálteremben akadt olyan időszak, amikor a munkaterületen egyszerre 320-an is dolgoztak. Itt az eddig meglévőkön túl 200 kilométer kábelt építettek be, 3800 darab új lámpát és 9 csillárt szereltek fel.

