Megvan, ki építheti az új országgyűlési irodaházat - tízmilliárdnál is drágább lehet

A volt MTESZ-székházat lebontó Market Építő Zrt. tette a legjobb ajánlatot az Országgyűlés Hivatala új irodaházának építésére. A 10,67 milliárdos ajánlat meghaladja a kormányhatározatban meghatározott 9 milliárdos keretösszeget, így a szerződés megkötéséhez még kormánydöntés szükséges.

Egy márciusi kormányhatározat értelmében az Országgyűlés Hivatala (OH) vezetője nettó 9 milliárd forint keretösszeg erejéig vállalhat - több év előirányzatait terhelő - kötelezettséget a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti ingatlanon (a volt MTESZ-székház helyén) az Országgyűlés hivatali szervezete elhelyezésére szolgáló új irodaház felépítése érdekében. Mivel a beszerzési eljárást lezáró elektronikus árlejtés során a tartalékkeret nélküli vállalkozási díjra beérkezett legjobb ajánlat 10,67 milliárd forint volt, ezért a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötése csak a kormány hozzájárulásával lesz lehetséges - tudta meg a Napi.hu Wachsler Tamástól, a Kossuth tér és környezetének felújításával kapcsolatos feladatok ellátására decemberben létrehozott Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. (SIP) vezérigazgatójáról. (A tartalékkeret az ajánlati ár tíz százaléka lenne.)

A kivitelezés beszerzési eljárásában a SIP három vállalkozást kért fel ajánlattételre. Az elektronikus árlejtésen a legalacsonyabb ajánlat a Market Építő Zrt.-é volt. A szerződéskötésre még nem került sor, mivel a korábban meghatározott keret túllépéséhez a kormány hozzájárulása szükséges. A Market bontotta le a metrókijárat melletti volt MTESZ-házat is, nettó 700 millió forintért. A bontás befejeződött, pótmunkára nem volt szükség - írta lapunknak küldött válaszában Wachsler Tamás.

A 10,67 milliárdos ajánlati ár tartalmazza az új irodaház, az Országház épületén belüli átalakítások, valamint a földfelszín alatti átjáró építési költségét is. Az új OH-irodaházat ugyanis egy földalatti folyosóval kötik majd össze a Parlament épületével, a Kossuth tér alatt.

A Garancsi István milliárdos üzletember többségi tulajdonában lévő Market építette fel a Dagály úszóarénát (Duna Aréna) mintegy nettó 43 milliárd forintért, a cég valósíthatja meg a Diósgyőr új stadionját 9,8 milliárdért, valamint a Vasas stadionját is a KÉSZ Zrt.-vel együtt (ennek kivitelezési költsége közelítheti a tízmilliárd forintot).

Minősített beszerzésen választanak kivitelezőt

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának egyhangú döntése alapján a beruházásra "a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló" kormányrendelet előírásai vonatkoznak. Ennek következtében kizárólag olyan cégektől kérhettünk ajánlatot, amelyeket az Alkotmányvédelmi Hivatal "átvilágított" - indokolta lapunknak a nem nyilvános beszerzést a SIP vezérigazgatója.

A Magyar Építő is dolgozhat

Az Országgyűlési Őrség irodáinak és a mindenkori házelnök rezidenciájának is otthont adó, V. kerület, Balassi Bálint utca 1-5. szám épület felújításának kivitelezőjét is három vállalkozás közül választották ki, elektronikus árlejtéssel, a tartalékkeret nélküli vállalkozási díj 2,094 milliárd forint. A Bors információi szerint a Kövér László rezidenciájának is otthont adó épületre eddig 385 millió forintot költöttek; a felújítást a Magyar Építő Zrt. végezheti el.

A Magyar Építőt 2015-ben vásárolta meg a Körösaszfalt Zrt., amelynek cégjegyzékben látható tulajdonosa a Duna Aszfalt Kft. és Szijj László. Ugyanakkor a cégben közös közvetlen irányítást szerzett tavaly az Épkar Zrt. és a Paár Attila érdekeltségében lévő West Hungária Bau Kft. (A Magyar Építő építheti fel a ZÁÉV Építőipari Zrt.-vel közösen az új Puskás stadiont nettó 142,8 milliárdért.)

Projektcég felel a munkákért

A SIP-et tavaly decemberben 5 millió forint jegyzett tőkével és 500 millió forint tőketartalékkal jött létre. A kormány úgy döntött, hogy több, a Kossuth tér szomszédságában egyébként is tervezett rekonstrukciós beruházást az új projektcég útján kívánja lebonyolítani, mert ilyen szerteágazó feladatokat az Országgyűlés Hivatala szervezeti keretein belül nem lehetséges megoldani - indokolta a SIP vezérigazgatója, hogy miért nem a Kossuth tér felújítását eddig koordináló OH jár el az irodaház építésében.

A Kossuth téri bontási, illetve beruházás előkészítő munkák miatt a 2-es metró november vége óta nem áll meg a Kossuth téren.

A "Kossuth tér arculatába illeszkedő, az eredeti, Hültl Dezső által 1928-ban készített homlokzati terveknek megfelelő, de minden más szempontból korszerű irodaházat" terveznek építeni. Az új irodaházba a jelenleg a Parlamentben működő Országgyűlés Hivatala szervezete költözik. A beruházás befejezését 2018 második felére tervezik.

A Széchenyi rakparti képviselői irodaházat (a volt MSZMP székházat, a köznyelvben Fehér házat) az országgyűlési képviselők és munkatársaik használják.

