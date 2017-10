Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mennyibe kerül a dunai panoráma? Friss elemzés érkezett

A Duna-parti, panorámás lakások felárát nehéz átlagosan meghatározni, éppúgy lehet 50, mint 10 százalék, vagy nulla a plusz a hasonló adottságú, de víztől távolabbi lakások árához képest - állapítja meg a Balla Ingatlanirodák elemzése.

Ahol nagyon felkapott a Duna-part és a dunai panoráma, az a belváros, illetve a hozzá kapcsolódó XIII. kerületi Újlipótváros. Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint az Újpest rakparton, a Pozsonyi úton, a Tátra utcában, a Hollán Ernő utcában és az ezekre merőleges utcákban eladó ingatlanok árai magasabbak, mint például a Kresz Géza utcai, Hegedűs Gyula utcai vagy éppen a Visegrádi utcai lakások, holott ugyanazon városrészben találhatók.

Ebben a városrészben azonban szinte házanként változik az ár, nehéz tehát átlagot meghatározni. De a szakértő szerint egy panorámás, Dunához közeli lakás négyzetméterára 700-800 ezer forint környékén mozog, míg a Váci úthoz közeli utcákban az 500-600 ezer forintos négyzetméterár reális. Természetesen a valós értékesítés ár meghatározásánál a ház és a lakás állapotát is figyelembe kell venni, így az említettnél is találkozhatunk magasabb árral, ha a ház, illetve a lakás is felújított, jól karbantartott - jegyezte meg Tóth Viktória.

Panoráma kis hibával

A XIII. kerülettől északra, a IV. kerületben már nincsenek klasszikus Duna-parti lakások, mert a partmenti területen ipari övezet húzódik. A budai hegyekre panorámás ingatlanok az újpesti városközpontban főleg olyan panellakások, melyek jellemzően a 9.-10. emeleten találhatók, ez pedig sok vevő számára kizáró tényező, így az áruk olykor alacsonyabb mint a panoráma nélküli, alsóbb szinteken elhelyezkedő lakásoké - hívja fel a figyelmet Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Dél-Pesten, a XX.-XXI. kerületben már találkozhatunk Duna-parthoz közeli, illetve Duna-parti lakásokkal. Pesterzsébeten ilyen az ‘50-es években épült Gubacsi lakótelep, és a 2001-től még a mai napig is épülő Mediterrán lakópark - jelezte Lendvainé Pető Zsuzsanna, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Véleménye szerint itt már jól lehet érzékelni a Duna-part vonzásának áremelő hatását. Hiszen míg a belső pesterzsébeti utcákban 300-350 ezer forint a négyzetméterár, addig a Gubacsi lakótelepen ez akár 25-35 százalékkal is magasabbak lehet. A magasabb ár legnagyobb részben a Duna-part közelségének köszönhető, de közrejátszik benne az amúgy is csendes, barátságos környezet.

A Mediterrán lakópark szintén felkapott a vevők körében, akiknek mintegy 20 százalékkal magasabb árakra kell felkészülniük, mint amelyekkel a belső részeken találkozhatnak. A környéken ennek ellenére szívesen vásárolnak újépítésű ingatlant az érdeklődők, nem csak a Duna, hanem a kellemes, csendes, forgalommentes utcák miatt is - véli a szakértő.



A pesti panoráma kevésbé vonzó?

Alapvetően mintegy 10-15 százalék lehet a dunai panoráma felára a II. és a III. kerületi lakásoknál. Ugyanakkor, sokat levesz az árból, ha egy Duna-parti lakás első emeleti, és előtte jár a HÉV, vagy ott húzódik egy forgalmas útszakasz, villamosvonal. Ilyen kedvezőtlen adottságokra pedig nagyon sok példa van a II. és a III. kerületben - hívta fel a figyelmet Nagy Andrea a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai irodájának szakmai vezetője.

Az ilyen lakások után nem is kapkodnak a vevők - állítja a szakértő, hozzátéve, hogy a felsőbb emeleti, nem túl zajos környezetben lévő lakásoknál beszélhetünk 10-15 százalékos felárról. De a szakember szerint ezeket sem olyan könnyű eladni: sokat kell várni az olyan vevőre, akinek annyira fontos a Duna közelsége, hogy 10-15 százalékkal többet fizessen egy ingatlanért.

Ugyanakkor a kínálat is szűkös a jó adottságú Duna-parti lakásokból a budai kerületekben, Nagy Andrea szerint alapvetően azért, mert akinek van ilyen, az nem szívesen válik meg tőle.

