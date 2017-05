Mi alapján vesz lakást a magyar?

A saját ingatlannal rendelkező magyarok jellemzően 27 évesen jutnak hozzá első saját tulajdonú otthonukhoz, és kétharmaduk nem is költözik innen tovább, akik pedig mégis, azoknak csaknem kétharmada ragaszkodik addigi lakóhelyéhez - derül ki egy kutatásból. Bár az ingatlan megvásárlásához a válaszadók csaknem kétharmada hitelt vesz fel, a hitel kiválasztására mindössze pár napot fordítanak. Sokan ráadásul csak egyetlen bank ajánlatát veszik figyelembe, holott az ingatlan kiválasztására a válaszadók kétharmada hónapokat szán, amely alatt a legtöbben 4 vagy több ingatlant is megnéznek.

Átlagosan 23 évesen költöznek el a szüleiktől az emberek, az első saját ingatlanukhoz pedig jellemzően 27 éves korukban jutnak hozzá. Az esetek több mint harmadában (40 százalék) már a családi fészekből történő elköltözés évében meglett a saját tulajdonú otthon, a többiek viszont átlagosan nyolc évet vártak erre - derült ki a Budapest Bank kutatásából, amelyben 25 és 59 év közötti ingatlantulajdonosokat kérdeztek.

Az első saját tulajdonú ingatlan minden második válaszadónál (51 százalék) családi ház volt, 25 százalékuk panellakásba, 24 százalékuk pedig egyéb társasházi típusú lakásba költözött. Az ingatlanokat 69 százalékuk vásárolta, 17 százalékuk pedig inkább az építkezést választotta. Az első új otthonba a megkérdezettek jelentős többsége, 77 százaléka párjával vagy házastársával együtt költözött be - írja az Inforadio.hu.

Amennyiben a megkérdezettek jelenlegi otthonát nézzük, a családi házban élők aránya 58 százalékra nőtt, a panellakást otthonként választók aránya pedig 17 százalékra mérséklődik - tehát elsősorban a panellakások tulajdonosai mozdultak a családi házak irányába.

A magyarok továbbra sem túl mobilisek: 65 százalékuk jelenleg is az első teljesen vagy részben saját tulajdonú ingatlanában él. A válaszadók csupán harmada (35 százalék) költözött kétszer vagy annál többször saját tulajdonú ingatlanba, de ők sem túl sűrűn teszik ezt: átlagosan 9 évente. Ráadásul nem is szívesen mennek messzire, hiszen a többször költözők 57 százalékának az összes eddigi ingatlana ugyanazon a településen belül volt. (Balatonon vásárolna ingatlant? Ez a hír érdekelni fogja.)

Az esetek több mint felében (54 százalék) nagyobb otthonra volt szükség, 27 százaléknál családi okok álltak a költözés hátterében, és mindössze 11 százalék költözött a munkahelye miatt.

A válaszadók 83 százaléka maga is részt vett jelenlegi lakása keresésében, 96 százalékuk pedig a végső döntés meghozatalának is aktív részese volt. Ugyanakkor a döntést a legtöbb esetben nem egyedül, hanem családtagokkal együtt hozták meg, mindössze a válaszadók 17 százaléka mondta ki a végső szót egyedül.

Az ingatlant keresők fele (51 százalék) elsősorban ingatlan- és apróhirdetési portálokon tájékozódott, 34 százalékuk ingatlanközvetítők, egyharmaduk pedig a rokonok és ismerősök ajánlását is figyelembe vette. A közösségi médiát erre mindössze 8 százalékuk veszi igénybe.

A válaszadók több mint kétharmada maximum három hónapig keresett új ingatlant, harmaduknak (30 százalék) ehhez egy hónapnál is rövidebb időre volt szüksége, 17 százalékuk keresett csak fél évnél tovább. A legtöbben (63 százalék) négy vagy több ingatlant is megnéznek, de a válaszadók ötöde (19 százalék) rögtön az első megtekintett ingatlant megvette. A kiválasztásnál nem meglepő módon a legtöbben anyagi tényezőket vesznek figyelembe (66 százalék az ingatlan árát, 40 százalék pedig a rendelkezésére álló pénzösszeget), de az ingatlan elhelyezkedése (52 százalék) és állapota (43 százalék) is fontos szempont. Azt azonban, hogy új vagy használt lakásról van-e szó, mindössze a megkérdezettek 5 százaléka veszi tekintetbe.

A keresés megkezdésekor a válaszadók négyötödének (81 százalék) van tervezett összeg a fejében, kétharmaduknak (68 százalék) pedig nagyjából sikerült is magát ehhez az összeghez tartania a vásárláskor. Az előzetes költségtervvel rendelkezők harmada (28 százalék) azonban végül többet költött.

A válaszadók 58 százaléka vett fel hitelt a vásárláshoz, 47 százalék a megtakarítását, 33 százalékuk pedig az előző lakása árát is felhasználta ehhez. A lakáshitel kiválasztásában a megkérdezettek többsége (78 százalék) a bankoknál tájékozódik, 73 százalékuk pedig személyesen is bemegy ezért a bankfiókba, nem elégszik meg a pénzintézet honlapjával. Bár az ingatlan kiválasztására a válaszadók kétharmada (67 százalék) több hetet, akár több hónapot is szán, amely alatt több ingatlant is megnéznek, az ingatlan finanszírozásáról való döntésre ennél kevesebb energiát fordítanak: a lakásvásárlást hitelből finanszírozók 38 százaléka mindössze egyetlen bank ajánlatát vette figyelembe, és a hitel kiválasztására legfeljebb néhány napot (36 százalék) vagy egy hetet (23 százalék) szánt.