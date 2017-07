Mi lesz a lakáskiadókkal? Egyre komolyabb a vita!

Ellehetetlenítené a rövid távú lakáskiadást a területnek a szállodaszövetség javaslata szerinti újraszabályozása – nyilatkozta Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.

Most is pontosan nyomon követhető, kik szállnak meg náluk, rendszeresen jelentik a vendégek és az eltöltött vendégéjszakák számát, információt kell adniuk a számlákról, azok sorszámáról, be kell fizetniük az idegenforgalmi adót - mondta Schumicky a Magyar Nemzetnek. Ezért nem teljesen értik, miért van szükség bármilyen változtatásra.

Az elnök a Világgazdaságnak is azt hangsúlyozta, hogy a magán-szálláskiadás kifehérítését és átláthatóságát számos intézkedés biztosítja most is. Emlékeztetett, hogy jelenleg az egy ingatlant kiadó magánszemélyek tételes átalányadózást is választhatnak, míg a több szállást üzemeltető vállalkozások cégként adóznak, így bevételeiket a NAV is látja. Az Airbnb statisztikai oldala szerint a hirdetett 8944 budapesti szállás zöme egy- és kétszobás, a mintegy 5000 vendéglátó közül 3600 egyetlen lakást hirdet, tehát kevesen űzik a több lakással üzemelő, kereskedelmi jellegű szálláshely-szolgáltatást - tette hozzá. (Jó hír érkezett az ingatlanpiacról.)

A Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége (MSZISZ) ugyanakkor a szállodaszövetség javaslataival megegyezően látná jónak a szálláshely-szolgáltatást szabályozó 2009-es kormányrendelet módosítását. Molnár Kristóf elnök szerint előremutató a versenyfeltételek egységesítése, és fontos megteremteni a szállásszolgáltatás piacának átláthatóságát - írta a Világgazdaság.

A szállodaszövetség öt pontból álló javaslatcsomagjában egyebek között a kereskedelmi szálláshelyekkel azonos adózás bevezetése, a kiadható napok éves szintű korlátozása, minimális egészségügyi és biztonsági követelmények előírása, valamint a közvetítő platformok felelősségének meghatározása szerepel - írja az MTI.