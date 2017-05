Milyen ingatlanok a legkelendőbbek? - Íme, a friss felmérés

Budapesten a 20-40, vidéken a 25-75 négyzetméteres ingatlanokat keresnek a legtöbben. A kínált lakóingatlanok tavasszal és nyáron a legkelendőbbek. A főváros peremkerületeit most éri el az árrobanás - ismertette Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője cég ingatlanpiaci kutatását a Napi.hu által szervezett Az ingatlanpiac sem nő az égig? című konferencián.

Szabó Dániel, 2017. május 16. kedd, 20:18

Minden tényező kedvez most a lakáspiacnak, még ha kisebb problémák már most mutatják, hogy meddig tarthat a folyamatos bővülése. Nagyon fontos, hogy javult a lakosság megtakarítási hajlandóság, és az alacsony kamatszintek miatt ennek egyértelmű nyertese az ingatlanpiac, ugyanis ez vált az egyik legjobb befektetéssé az elmúlt években.

A most tapasztalható bővülésben fontos szerepe van annak is, hogy az eszközök is jobbak: a korábbi svájci frank alapú hitelekhez hasonlító kondíciókat biztosítanak a forint alapú, fix törlesztőrészletű termékek. Jobb előjel, hogy míg 2001 és 2008 között a korábbi konstrukciók mellett hektikusan változtak a lakáspiaci tranzakciók és rövidtávú kiugrások voltak, addig most stabilabb a felívelés - mondta el a szakértő.

Kitért rá, hogy a lakásindex már meghaladta a válság előtti szintet és a fajlagos lakásárak az egész régióban emelkedtek. Ugyanakkor Magyarország ebben lemaradt: Budapest a környező országokhoz képest messze megfizethető, míg országon belül felfelé lóg ki. A fellendülés ugyanis leginkább a főváros környékén, Északnyugat-Magyarországon - ahogy arról korábban írtunk - a Balaton térségében és Debrecennél jelentős.

Térszerkezeti okokból az autópályák közelében is érezhető a növekedés. A leginkább meghatározó faktor a nyugat, a főváros, és a nagyvárosok közelsége, elérhetősége.

Soóki-Tóth Gábor szerint országosan a 10-30 millió forintos és 20-40 négyzetméter közötti ingatlanokra nagy a kereslet, de már jelentős vásárlóerő van efölött is. Az agglomerációban, Pest megyében az árszint inkább lejjebb tolódott, nőtt a családi házak aránya, dominánsabb a saját célra való építkezés. Vidéken a mainstream vásárlóerő 5-15 millió között és 25-75 négyzetméter között koncentrálódik.

Az ingatlanárak pedig Budapesten szállnak el a leginkább (a fajlagos ár 500-600 ezer forint négyzetméterenként). Országosan a vidéki átlagár négyzetméterenként 200 ezer forint körül alakul.

A panelek fajlagos árcsúcsa 350-370 ezer forint, ezek a csúcsértékek főként a XI. és XIII. kerületben tapasztalhatók. A szakértő ezt a folyamatot egy vízbe dobott kőhöz hasonlította: az árak emelkedése évekkel korábban elindult, de a hullám csak most érte el a peremkerületeket.

Az újépítésű lakóingatlanoknál azonban már az is látszik, hogy a kormány csodafegyvere, a CSOK már kezd kifáradni, amit a kivitelezők is belekalkulálnak már az árakba - véli az ingatlanpiaci szakértő.