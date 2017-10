Nagy dobásra készül Mészáros Lőrinc Zánkán

A zánkai önkormányzat zárt ülésen tárgyalta a Búzakalász 66 Felcsút Kft. és a település között kötendő településrendezési szerződéstervezetet.

Domokos Erika, 2017. október 18. szerda, 18:23

Ajánlom

Mészáros Lőrinc cége, a Búzakalász 66 Felcsút Kft. nemrég vett olyan borászatokat, amelyeknek Zánkán is van telephelyük, s úgy tűnik, máris valami nagy dobásra készül - írja az Index. (Mészárosék Demján Sándor badacsonyi szőlőket és ingatlanokat tulajdonló cégeit vették meg korábban).

Településrendezési szerződést általában akkor kötnek, ha egy telek tulajdonosa valami nagy fejlesztésre készül, és emiatt átvállal bizonyos kötelezettségeket, vagy azok finanszírozását a falutól. A zánkai jegyző a zárt ülésre hivatkozva nem adott tájékoztatást arról a portálnak, hogy milyen fejlesztést terveznek.

A településen ugyanakkor azt beszélik, hogy már az előző tulajdonos, Demján Sándor is borhotelt akart nyitni, de az végül nem valósult meg. Most Mészáros Lőrinc is erre készülhet, a helyiek remélik, hogy a gazdasághoz vezető, rossz állapotban lévő utat (is) felújítja majd Mészárosék cége - írja az Index.

A kép forrása: MTI/Bizományosi: Lehotka László

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.