Nagy változások jönnek az építőiparban - erre figyeljen

Nagyot, közel 20 százalékot csökkent tavaly az első 11 hónapban az építőipar teljesítménye, ám ez nagyjából megfelel a prognózisoknak - ebben egyetértenek a szakemberek, akik erre az évre már egyöntetűen növekedést várnak az ágazatban. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke ugyanakkor új kihívásokra is felhívta lapunk olvasóinak figyelmét.

Régen volt ilyen mértékű csökkenés a magyar építőipar történetében, az első 11 hónap közel 20 százalékos visszaesése mintegy 400 milliárd forintot jelent -, ugyanakkor a számok egybevágnak a GKI idei prognózisával, mely szerint 2016-ban 20 százalékot csökken a szektor teljesítménye 2015-höz képest - kommentálta a friss adatokat lapunk kérdésére Petz Raymund, a GKI ügyvezető igazgatója.

Mit vár 2017-re a GKI?

Idén már megjelenhetnek a pozitív számok, a GKI 2017-re 8, 2018-ra 12 százalékos építőipari növekedést jósol nagyobb részt az uniós források lehívásának gyorsulása, kisebb részt a lakásépítés erősödése eredményeként.

Petz szerint minden jel arra utal, hogy az idei és a jövő évi prognózis megvalósulhat, illetve inkább pozitív kockázatai lehetnek az előrejelzésnek, mert ha valóban sikerül 2018-ig lehívni az összes uniós forrást, ennél lehet gyorsabb is lehet a növekedés. A szakértő hozzátette, a jelenlegi gazdaságpolitika olyan környezetet teremt, hogy csak a változás a biztos, a változás pedig mindig átmeneti tényezők okozzák, míg az olyan tényezők, mint a szerves gazdasági fejlődés és a konjunktúra visszaszorulnak. Az építőipar pedig különösen a változékonyságnak kitett szektor..

A növekedés egyik generátorának tartott lakásépítésben a GKI 2016-ra 9 ezer, 2017-re 13 ezer, 2018-ra 16-18 ezer új lakás átadásával számol, ami 20 milliós beruházási költséggel 10 százalék alatti részesedést jelent az ágazat teljesítményében.

December jobb lehet

A várakozások mentén alakul az építőipar teljesítménye - erősítette meg a Napinak Koji László, az Építőipari Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke is. Decemberre a novemberinél erősebb teljesítést vár az ÉVOSZ, így összességében 2016-ra 15 százalékos visszaeséssel kalkulálnak 2015-höz képest.

A szövetség 400 építőipari cég megkérdezésével elkészített konjunktúrafelmérése szerint 2017-ben viszont minden alágazatban növekedés várható, ami az első negyedévben még nem jelenik meg a számokban, a rendkívül erős bázis miatt várhatóan az is mínuszos lesz - mondta Koji László. Összességében azonban nem kizárt 2017-ben a 10-12 százalékos növekedés.

Mire kell figyelni az idén?

Koji szerint az idei év mindazonáltal nagy kihívás az építőiparnak a szükséges hatékonyságnövelés és a piac várható átrendeződése okán. A hatékonyság növeléséhez beruházásokra, azok beindulásához pedig időre van szükség, az átmeneti időben lehet, hogy növelni kell a létszámot. A hatékonyság növelésének másik kulcsa a szervezetfejlesztés, a cégek közötti együttműködési képesség javulása - jegyezte meg Koji.

Az év másik kihívása a rendszerváltás körül alakult kényszer-vállalkozások gyorsan közeledő generációváltása. A szakirodalom szerint a családi, vagy első generációs vállalkozások kétharmada ezt a váltást nem szokta túlélni, nagy kérdés tehát, hogy hol találnak munkát azok az alkalmazottak, akik azoknál a cégeknél dolgoznak, amelyek tulajdonosai már a visszavonulásukat tervezik - veti fel az ÉVOSZ elnöke. Koji ezzel együttvéve sem a cégek számának csökkenésére, hanem inkább az alvó cégek számának növekedésére számít az év végére.

Átrendeződés jön

2017-ben piaci átrendeződés jöhet, azok a cégek, amelyek képesek munkaerőt szerezni, megfizetni és a növelni hatékonyságot, megszervezni a munkát, talpon maradnak és megerősödnek, míg a többiek lemorzsolódnak.

Koji arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyrészt uniós forrásoktól függő építőiparban területileg is nagy a szóródás, a halmozott hátrányos térségekben az építési piac nem mozdul pozitív irányba, amin a közösségi megrendelések segíthetnének. Mint fogalmazott, arra várnak, hogy az uniós forrásokat az időarányostól nagyobb mértékben hívja le a kormány.

Hiányzik a munkaerő

Bár a 2016-os tényadatok még nem jelzik a felfutást, a Futureal Development vezérigazgatója szerint a 2017-es statisztikákban bizonyosan megjelenik majd a robbanásszerű keresletnövekedés hatása, amit részben az állami megrendelések, részben pedig a meglóduló újlakáspiaci keresletre adott fejlesztői válasz generál. Tatár Tibor szerint mivel az építőipari kapacitás a válság alatt számottevően csökkent, mégpedig elsősorban a munkaerő külföldre vándorlása, illetve pályamódosítása miatt, a jelenleg rendelkezésre álló munkaerő már nem elegendő a megnövekedett kereslet kiszolgálására.

Durva áremelkedés jöhet

A drasztikus munkaerőhiány és a garantált bérminimum emelése az építőiparban számottevő bérnövekedést eredményezett, és ennek a folyamatnak még messze nincs vége - fogalmazott Tatár Tibor. A szakember úgy látja, jelentős részben ennek tudható be a kivitelezési költségek emelkedése, de a Futureal tapasztalatai szerint a megnövekedett kereslet nyomán az építőanyagárak is növekedésnek indultak. Ezek együttes hatásaként Tatár Tibor arra számít, hogy 2017-ben a kivitelezési költségek 15-20 százalékkal nőhetnek éves összevetésben.

Ez a költségemelkedés az irodapiacon a bérleti díjak növekedését vonja maga után, amit az is valószínűsít, hogy az üresedési ráta 10 százalék körüli értékre csökkent, vagyis megélénkült a bérlői kereslet - hangsúlyozta a Futureal Development Zrt. vezérigazgatója. Várakozásai szerint az új projektekben 2017-ben az irodabérleti díjak meghaladják majd a négyzetméterenkénti 15 eurós szintet.

Gyógyul a szerkezet?

Egészségesebb szerkezetű növekedés jöhet a tavaly novemberben 14,4 százalékos visszaesést elkönyvelő építőiparban - olvasható az ingatlan.com kommentárjában. Az uniós pénzekből finanszírozott beruházások is hozzájárulhatnak a jövőben várható bővüléshez, emellett a lakásépítések is folyamatosan javíthatják majd a statisztikát. Az ingatlan.com már most 400 olyan társasház-fejlesztésről tud, amelyek lakásait már értékesítik a piacon, de átadásuk csak a 2017-es, 2018-as statisztikákban jelenik majd meg.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a 14,4 százalékos novemberi csökkenés beleillik a tavalyi trendbe, részben azért, mert hiányoztak az uniós beruházások, a lakásépítések pedig még nem jelentek meg a számokban. Az épületépítések alágazat tavaly novemberig a korábbi évekhez képest jobb eredményt ért el, de ez még kevés volt ahhoz, hogy az egyéb építményeknél bekövetkezett - főként az uniós beruházások tavalyi hiánya miatti - visszaesést ellensúlyozza.

Várható, hogy 2017-ben és 2018-ban az épületépítések markánsabban jelennek majd meg az építőipari adatokban. Derűlátásra ad okot az is, hogy novemberben a hó végi szerződésállomány volumene az épületépítések esetében 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A lakás- és épületépítések kedvező helyzetét mutatja továbbá, hogy legutóbb 2013-ban volt példa arra, amire 2016 első tizenegy hónapjában: az épületépítések több mint 917 milliárd forintos termelési értéke meghaladta az egyéb építmények 682 milliárdos összegét.