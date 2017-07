Nagyon jól megy: szállodát építenek a pannonhalmi apátok

A Pannonhalmi Főapátságnak éves szinten mintegy egymilliárd forintos bevételt jelent a turizmus és a termékekhez kapcsolódó üzletág együttesen - írta a Magyar Hírlap hétfőn.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 24. hétfő, 07:57

Bár Pannonhalma elsősorban szakrális helyszínként él a köztudatban, ma már csak nagyjából látogatóik fele érkezik vallásturisztikai céllal, a többiek kulturális programjaikra, gasztronómiai rendezvényeikre jönnek - mondta Veiland László, az apátság értékesítési és marketingigazgatója. Tavaly a Szent Márton-év kiemelkedő forgalmat generált, minden korábbinál több, 210 ezer látogatót fogadtak a bencés apátságban.

A következő évben egy négycsillagos, százszobás superior szálloda építésébe kezdenek, amely egyszerre képviseli majd a bencés hagyományokat, de az üzleti turizmust is kiszolgálja. A hatmilliárd forintos beruházás részben állami támogatásból, részben önerőből, valamint banki forrásból készülhet el, legkésőbb 2020 első negyedévére - írja az MTI.

Az igazgató azt is elmondta, hogy virágzik a termékekhez kapcsolódó üzletág is: a főapátságban található üzleteken kívül nemrég Budapesten is nyílt, és hamarosan Kőszegen is elérhető lesz egy apátsági termékbolt, ahol pannonhalmi borokat, gyógynövény- és gasztronómiai termékeket árulnak majd. Jelenleg a bevétel közel fele, mintegy évi 400-450 millió forint származik borokból, víz- és termékértékesítésből, a többi turizmusból és vendéglátásból, rendezvények bevételeiből, belépőjegyek értékesítéséből - írta a lap.