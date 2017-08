Pörög az agglomerációs lakáspiac

Tavaly egyedül Budapesten csökkent a lakáspiac; a főváros azonban nem mutat egységes képet; míg a budai kerületekben és belvárosban nagyobb, 5-15 százalékos volt a visszaesés, a külső pesti kerületek többségében és a Budán a II. külső részén 5-10, a XII.-ben pedig 20 százalékkal több adásvételt hoztak tető alá 2016-ban, mint az előző évben - olvasható az Otthon Centrum (OC) összefoglalójában.

Szepesi Anita, 2017. augusztus 15. kedd, 08:14

Tavaly az OC várakozásainak megfelelően, országosan 146 ezer lakás kelt el, 9 százalékkal több, mint 2015-ben. Kizárólag Budapesten csökkent az adásvételek száma 2015-höz képest; igaz, a 37,5 ezer tranzakció csak 4,2 százalékos visszaesést jelent.

Budapest lemaradt- a megyék szárnyaltak

Budapesten nem egységes a kép, míg a budai kerületekben és a belvárosban 5-15 százalékos volt a csökkenés, addig a külső pesti kerületek többségében és a Budán a II. külső részén 5-10, a XII.-ben pedig 20 százalékkal több adásvétel volt 2016-ban, mint az előző évben.

Budapestet leszámítva valamennyi megyében több lakást adtak el tavaly, mint egy évvel korábban, Pest megyében 28 százalékkal nőtt az adásvételek száma az előző évhez képest. Ez a növekedési dinamika kétszerese volt az országos növekedési rátának, de így is elmaradt Nógrád (39 százalék), Heves (32 százalék) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (29 százalék) növekedési ütemétől - igaz ezekben a megyékben korábban igencsak pangott az ingatlanpiac. A vidéki régióközpontokban is megfigyelhető a városi agglomerációk előnye az adott várossal szemben, de ennek mértéke elmarad a fővárosétól. A legnagyobb ütemben a Székesfehérvár környéki eladások száma emelkedett meg 2015-höz képest közel 40 százalékkal. Győr környékén nem változott a piac, ám a többi nagyvárosi agglomerációban is 30-34 százalékos volt a bővülés 2015-höz képest. Ez Debrecenben ezret meghaladó, a nagyobb agglomerációkban 600, a kisebbekben 400 lezárt lakás adásvételi tranzakciót jelent éves szinten.

Idén 150 ezer lakás kelhet el

A 2016-ban regisztrált 146 ezer lakástranzakció 9 százalékos növekedés 2015-höz képest. Az idei lakáspiaci forgalom várhatóan eléri, ideális esetben meghaladja majd a 150 ezer tranzakciót - véli az OC. A növekedés üteme azonban lassulni látszik, az előző években tapasztalt két számjegyű mérték idén 6 százalékra mérséklődhet. 2017-ben a tranzakciószámok 1000 lakosra vetített értéke alapján továbbra is főváros lesz a csúcstartó. Az idei évben várható 38-40 ezer tranzakció nem jelent lényeges változást tavalyhoz, vagy akár 2015. évhez képest. A forgalombővülés idén is a belső kerületekből a külső kerületekbe helyeződik át.

Az agglomerációban 10 százalékot meghaladó növekedés Dunakeszi és Szigetszentmiklós mellett a Gödöllői és a Ceglédi járásokban tűnik reálisnak. A megyei jogú városokban és környékükön 5-10 százalék, míg a legnagyobb városokban 5 százalék körüli bővülés várható.

A Balaton környékén Balatonfüreden, Siófokon, Balatonalmádiban 5 százalék körül nőhet a piac. A Balaton térségében a tranzakciószám bővülés mellett erőteljes vándorlási többlet is jelentkezett az elmúlt években - írja a tanácsadó.

