Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rejtély: hétvégén árverezett egy belvárosi ingatlant az állam

Sok a furcsaság az MNV egyik értékes ingatlanának árverése körül. Vélhetően a sajtóérdeklődés miatt az MNV szombaton, majd vasárnap is meghosszabbította a licitet. Egy most bejegyzett, strómangyanús cég is tett ajánlatot.

Szombaton a 444.hu hívta fel a figyelmet arra, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. egy V. kerületi, a Four Seasons Gresham luxushotel mögötti ingatlant árverez el 2,77 milliárd forintos irányáron. Szakértők szerint a több mint 1600 négyzetméteres alapterületű irodaház 6-9 milliárd forintot érhet. A Zrinyi utcai épület az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) székháza. Az árverést technikai hibára hivatkozva - a zárás előtt - előbb szombaton, majd vasárnap is meghosszabbította az MNV. A szombati árverésen 3,08 milliárd forintig jutott a licit, vasárnap pedig 3,87 milliárdig.

A vevő addig nem kezdhet semmit az épülettel, ameddig a vagyonkezelő nem talál új helyet az irodaházban dolgozó gyógyszerészeti intézetnek. A győztesnek vállalnia kell, hogy az intézet határozatlan ideig ingyen használhatja az épületet - írja a Magyar Nemzet. A lap által megkérdezett szakértők szerint, ez a kikötés már önmagában is lenyomhatta az árat, de nem annyira, hogy megérné az így is jelentős összeget kockáztatni, hiszen nem tudni, a beköltözés napok, hetek, hónapok vagy hosszú évek kérdése. Így az sejthető, hogy olyanok vettek részt az aukción, akik tisztában lehetnek a vagyonkezelő szándékaival - írta a lap.

A 444.hu szerint furcsa, hogy szűkek voltak határidők a tenderen. Az MNV december 30-án hirdette meg az árverést, aztán január 9-én reggel lehetett bejárni az irodaházat, majd a potenciális befektetőknek már aznap délután ki kellett fizetniük a 694 millió forintban megjelölt árverési biztosítékot.

A Mandiner cikke szerint az is meglepetést keltett befektetői körökben, hogy az elektronikus licitálók sorában megjelent egy szakmai és financiális körökben ismeretlen cég, a Perbete Zrt. Amit 2017. január 5-én jegyeztek csak be a cégbíróságon, alig egy héttel a pályázat kiírása után. Az rt.-t Esztergom egy nagyon szerény külvárosi utcájában jegyezték be - derül ki a Google street view fotójáról (lásd az alábbi képet).



Forrás: Google

Forrás: Google

A zrt. vezérigazgatója György Rudolfné, a részvényesek: György Rudolf és György Rudolfné. Az már-már példátlannak számít hazánkban - írja a Mandiner - hogy egy 5 millió forint tőkével hirtelenjében alapított cég pár nap alatt kicsenget 700 millió forintot a liciten való részvételért, hogy megpályázza Budapest egyik legértékesebb ingatlanát.