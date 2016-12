Saját esélyeiket rontják a lakásukat túlárazó eladók

A magyarok átlagosan 600 ezer forinttal becsülik többre a lakásukat a valós piaci értéknél. A községekben több mint kétmillió forinttal is többet kérnének egy lakásért a helyiek. A túlárazás miatt az ingatlan értékesítési ideje drasztikusan megnövekszik, már ha egyáltalán el lehet adni - véli az OTP Ingatlanpont szakértője.

A KSH 2015-ös lakásfelméréséből kiderül: a hazai lakóingatlanok fele 10 millió forintnál kevesebbet ér, harmada a 10-20 millió forintos tartományba esik. Csak minden tizedik kóstál 20 millió forintnál többet, és csupán a magyar lakások kevesebb, mint huszada ér 30 milliónál is többet. Az árakat nagyon sok tényező befolyásolja, az elhelyezkedéstől kezdve a közlekedési lehetőségek, a környék minősége, vagy a lakás állapota - írja elemzésében az OTP Ingatlanpont.

Hiába a dübörgő piac, ha egy ingatlant rosszul áraznak, kisebb eséllyel fog elkelni - hangsúlyozza az OTP Ingatlanpont szakértője. Szabó Márta elmondása szerint a sikeres értékesítés kulcsmozzanata a megfelelő árazás, amiben előrébb járnak a tapasztaltabb ingatlanközvetítők.

A túlárazás mögött leggyakrabban két indok húzódik meg. Sokszor a tulajdonosok érzelmileg is kötődhetnek a lakáshoz, az ingatlannak az életükben betöltött fontos szerepét is beárazzák. A másik ok a tapasztalat hiányából fakad: az ember élete során legfeljebb néhány alkalommal értékesít lakást, szemben az ingatlanközvetítőkkel, akik a piaci rálátásuk miatt is inkább képben vannak az árakkal.