Szembeszökően megnőtt az új lakások kínálata

Nagyjából megkétszereződött az elérhető új lakások száma egyetlen év alatt; a kép azonban csalóka lehet, hiszen bár látványosan megugrott az építési, a fejlesztési kedv, a leendő vásárlók a legtöbb új építésű lakást egyelőre csak a tervasztalon láthatják - olvasható a szerdai Magyar Időkben.

A társasházak nagy többsége Budapesten készül, a vidéki városok közül legdrágábbnak számító Sopron átlagára is csak kétharmada a fővárosinak.

Mint írják, a szakértők szerint ez az év az új lakásokról szól. A forgalmi adó 5 százalékra csökkentése már tavaly elmozdította a piacot a korábbi holtpontról, a lakásfejlesztők sorra jelentették be nemcsak új társasházakról, hanem új budapesti városnegyedekről szóló terveiket.

A statisztikai hivatal szerint 14 százalékkal több új lakás épült meg tavaly az első három negyedévben, mint 2015 azonos időszakában. Mivel a tervezéstől az átadásig a lakásépítések egy-két év alatt futnak át, az új építéseket ösztönző kormányzati intézkedések hatása inkább az engedélyek megugrásában látható: kilenc hónap alatt csaknem két és félszeresére nőtt a kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések száma az előző év ugyanezen időszakához képest. Ez a nagyarányú bővülés már a vásárlók számára is kézzelfoghatóvá vált, hiszen az elérhető új lakások száma is jelentősen megugrott.

Csúcson a főváros

Az elérhető új lakások átlagára Budapesten - még a megyei jogú városokhoz képest is - kiugró, csaknem 590 ezer forint négyzetméterenként. A második legdrágább Sopronban is ennek csak kétharmadát teszi ki az átlagár, mintegy 400 ezer forintot. Debrecenben és Kecskeméten közelíti még a négyzetméterár a 400 ezret, de a többi városban legfeljebb 350 ezer forint körül van. Ebbe a körbe tartozik az amúgy nagyon pezsgő újlakás-piaccal rendelkező Győr is, ahol 340 ezer forintos négyzetméteráron kínálják az új építésű ingatlanokat - olvasható a lapban.