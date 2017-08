Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szigorítottak a lakáskiadási szabályokon az egyik legnépszerűbb nyaralóhelyen

A Baleár-szigeteken (Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera) akár 40 ezer eurós, azaz 12 millió forintos büntetést is kaphat az az ingatlantulajdonos, aki társasházi lakását turisztikai céllal kiadja - írta az MTI.

A szigeteken valójában ez már 2012 óta illegális tevékenységnek, és azóta nem is adtak ki erre szóló engedélyt a lakástulajdonosok számára, kizárólag házak esetében hagyták jóvá a turisztikai célú, rövidtávú bérbeadást - ismertette Biel Barceló, a helyi kormányzat turizmusért felelős tanácsosa Palma városában tartott sajtótájékoztatóján.

Mivel az intézkedés nem hozta meg a várt eredményt, a bírság összegét most a korábbi ötszörösére emelték, és több ponton módosították a vonatkozó törvényt.

Hirdetni sem szabad

Mostantól a bérleményeket hirdető szállásfoglaló online platformok, mint például az Airbnb vagy a HomeAway, továbbá az utazásszervezők és az utazási irodák is felelősséggel tartoznak, és akár 400 ezer eurós (121 millió forint) pénzbüntetést is kaphatnak, ha illegális szálláshelyeket hirdetnek. A Baleár-szigetek kormánya 15 napos határidőt szabott meg számukra, hogy eltávolítsák kínálatukból ezeket az ingatlanokat. (Magyarországon is újraszabályoznák a rövid távú lakáskiadást, benne az airbnb-zést.)

Biel Barceló szerint az ellenőrzés egyszerű lesz, mert elég csak kérni egy kiadott lakás tulajdonosát, hogy mutassa be a 30 napnál hosszabb időre szóló bérleti szerződést, valamint a bérlő által adott letét igazolását. Az online platformokon hirdetett lakások a jövőben automatikusan illegálisnak minősülnek.

A Baleár-szigeteken (Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera) a következő egy évben nem adnak ki új engedélyeket ingatlanok turisztikai célú felhasználására. Minden egyes sziget helyi vezetésének ennyi ideje van, hogy eldöntse, pontosan mely zónákban, milyen típusú és összesen mennyi ingatlan kiadását engedélyezi turistáknak.

A Baleár-szigetek Spanyolország harmadik legnépszerűbb turisztikai úti célja volt 2016-ban, a dél-európai országba látogató 75,6 millió turista közül 13 millió választotta. Spanyolországban a turizmus a GDP 11 százalékát adja, és mintegy 2,5 millió embernek jelent munkát.

Megugrottak a bérleti díjak

A tulajdonosok ezt követően kérelmezhetik majd működési engedélyük kiadását az illetékes hatóságoknál.

A turisták számára pedig a helyi kormányzat létrehoz egy mobiltelefonos applikációt, ahol ellenőrizhetik, hogy az általuk bérelni kívánt ingatlan rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel. "Felelős, fenntartható és kiegyensúlyozott turisztikai modell" - így határozta meg Biel Barceló, hogy mit kíván elérni az intézkedéssel a helyi vezetés.

Jelenleg ugyanis problémát okoz, hogy a lakásbérleti díjak a turisták miatt nagyon megemelkedtek, és a helyiek vagy azok, akik munka miatt költöznének a szigetekre nehezen találnak megfizethető otthont maguknak - írta az MTI.

Képen Mallorca, forrás: Pixabay.

