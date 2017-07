Török kezébe kerül a pesti műemlék kolosszus egy része

Török ingatlanbefektető cég veszi meg az egykori Közvágóhíd épületét - tudta meg a Napi.hu. A védett épület további sorsa egyelőre nem ismert. Már elkezdődött a bérlők kiköltözése, szeptember végén pedig át is adhatják az ingatlant az új tulajdonosnak.

Budapest új lakónegyede lesz az egykori Soroksári úti Közvágóhíd területe. A főváros egykori éléstára helyén már most is sok lakásfejlesztés van, ám több építkezés is csak most indul be.

Lapunk értesülései szerint a beruházók köre egy török befektetővel bővülhet hamarosan. A fővárosi védettséget élvező vágóhídépületet és a hozzá tartozó területet egy török ingatlanfejlesztő veszi meg, amint a jelenlegi tulajdonos, Ináncsy Miklós kiüríti a területet.

Az utóbbi nem könnyű feladat, mert bár a vágást már 1984-ben leállították, a sok kisebb-nagyobb épületben több mint 100 bérlő tevékenykedett, egészen a közelmúltig. A vevőjelölt az előleget már kifizette, a bérlőknek pedig felmondtak, így elméletben már szeptember végén birtokon belül érezheti magát az ingatlanfejlesztő cég. (Az üzlet értéke nem ismert, de a budapesti lakásárak és a terület fekvése alapján a 10 milliárd forintos vételár sem elképzelhetetlen.)

Az egykori Közvágóhíd 13 hektáros területéből 5,4 hektárt még évekkel ezelőtt adott el Ináncsy Miklós, a Budapesti Húsnagyker vezérigazgatója. E tranzakcióval 2011-ben került be a 100 leggazdagabb magyar üzletember közé 12,1 milliárdos vagyonnal. (A Napi.hu által kiadott A 100 leggazdagabb 2017 listáján az üzletember 16,3 milliárdos becsült vagyonnal az 52. helyen áll.) Az akkor eladott területen azóta egy holland-izraeli cég építkezik: a Metrodom néven futó lakóparki projekt első fázisát már átadták, a második - több mint 300 lakásos - épület most épül.

Ináncsy tulajdonában mára egy 1,6 hektáros terület maradt, ezen folyik most az Allure lakópark alapozása. A tulajdonos és családja által irányított beruházásban összesen 550 lakás épül. Az első etap lakásainak 90 százalékát már eladták - jórészt vidéki lakosok vettek ingatlant, és szinte mindannyian készpénzben fizettek.

A terület legszebb része az egykori gigantikus vágóhíd épülete, amelyet most értékesített. A befektető tervei egyelőre nem ismertek. Az adásvételnek nem tárgya ugyanakkor az egykori hústőzsde épülete, amely továbbra is Ináncsy tulajdonában marad. A 6800 négyzetméteres, és külön helyrajzi számon szereplő palota hasznosítására már vannak elképzelések, ám még nem döntött a tulajdonos.

A címlapképen a Közvágóhíd épülete látható. (Forrás: MTI Fptó/MTVA/Bizományosi: Róka László)